Chipper Jones Career Stats

Regular Season Year, Team AB R H HR RBI Avg 1993, Atl 3 2 2 0 0 .667 1995, Atl 524 87 139 23 86 .265 1996, Atl 598 114 185 30 110 .309 1997, Atl 597 100 176 21 111 .295 1998, Atl 601 123 188 34 107 .313 1999, Atl 567 116 181 45 110 .319 2000, Atl 579 118 180 36 111 .311 2001, Atl 572 113 189 38 102 .330 2002, Atl 548 90 179 26 100 .327 2003, Atl 555 103 169 27 106 .305 2004, Atl 472 69 117 30 96 .248 2005, Atl 358 66 106 21 72 .296 2006, Atl 411 87 133 26 86 .324 2007, Atl 513 108 173 29 102 .337 2008, Atl 439 82 160 22 75 .364 2009, Atl 488 80 129 18 71 .264 2010, Atl 317 47 84 10 46 .265 2011, Atl 455 56 125 18 70 .275 2012, Atl 387 58 111 14 62 .287 Totals 8984 1619 2726 468 1623 .303

Wild Card Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 2012, StL 5 0 1 0 0 .200

Divisional Playoff Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1995, Col 18 4 7 2 4 .389 1996, LAD 9 2 2 1 2 .222 1997, Hou 8 3 4 1 2 .500 1998, Chc 10 2 2 0 1 .200 1999, Hou 13 2 3 0 1 .231 2000, StL 12 2 4 0 1 .333 2001, Hou 9 2 4 2 5 .583 2002, SF 17 3 5 0 2 .294 2003, Chc 18 3 3 2 6 .167 2004, Hou 20 4 4 0 0 .200 2005, Hou 17 3 3 1 2 .176 Totals 151 30 41 9 26 .272

League Championship Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1995, Cin 16 3 7 1 3 .438 1996, StL 25 6 11 0 4 .440 1997, Fla 24 5 7 2 4 .292 1998, SD 24 2 5 0 1 .208 1999, NYM 19 3 5 0 1 .263 2001, Ari 19 1 5 0 2 .263 Totals 127 20 40 3 15 .315

World Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1995, Cle 21 3 6 0 1 .286 1996, NYY 21 3 6 0 3 .286 1999, NYY 13 2 3 1 2 .231 Totals 55 8 15 1 6 .273

