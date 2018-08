Crew-Galaxy, Sums

By The Associated Press

Columbus 0 0—0 Los Angeles 1 3—4

First half_1, Los Angeles, Kamara, 7 (Cole), 42nd minute.

Second half_2, Los Angeles, Ibrahimovic, 11 (penalty kick), 57th. 3, Los Angeles, Alessandrini, 4, 67th. 4, Los Angeles, Alessandrini, 5 (Pontius), 93rd.

Goalies_Columbus, Zack Steffen; Los Angeles, David Bingham.

Yellow Cards_Skjelvik, Los Angeles, 22nd; Williams, Columbus, 62nd; Pontius, Los Angeles, 63rd.

Referee_Hilario Grajeda. Assistant Referees_Jonathan Johnson, Eduard Mariscal. 4th Official_Ismir Pekmic.

A_21,211 (27,000)

Lineups

Columbus_Zack Steffen; Lalas Abubakar, Harrison Afful, Josh Williams; Luis Argudo (Michele Grella, 60th), Ricardo Clark (Federico Higuain, 62nd), Hector Jimenez, Eduardo Sosa, Wil Trapp; Pedro Santos (Niko Hansen, 46th), Gyasi Zardes.

Los Angeles_David Bingham; Michael Ciani, Ashley Cole, Dave Romney, Jorgen Skjelvik; Giovani Dos Santos (Emmanuel Boateng, 82nd), Jonathan Dos Santos, Perry Kitchen, Chris Pontius; Zlatan Ibrahimovic (Sheanon Williams, 71st), Ola Kamara (Romain Alessandrini, 60th).

