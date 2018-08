Croatia-Russia Sums

By The Associated Press

Sochi, Russia

Croatia 1 0 1—2 Russia 1 0 1—2 Croatia won 4-3 on penalty kicks.

First half_1, Russia, Denis Cheryshev, 31st minute; 2, Croatia, Andrej Kramaric, 39th; 3, Croatia, Domagoj Vida, 101st.

Second half_4, Russia, Mario Fernandes, 115th.

Extra time_None.

Shootout_Croatia 4 (Marcelo Brozovic G, Mateo Kovacic NG, Luka Modric G, Domagoj Vida G, Ivan Rakitic G); Russia 3 (Fedor Smolov NG, Alan Dzagoev G, Mario Fernandes NG, Sergey Ignashevich G, Daler Kuzyaev G).

Advertisement

Shots_Croatia 17, Russia 13.

Shots On Goal_Croatia 3, Russia 7.

Yellow Cards_Croatia, Dejan Lovren, 35th; Ivan Strinic, 38th; Domagoj Vida, 101st; Josip Pivaric, 114th. Russia, Yuri Gazinskiy, 109th.

Offsides_Croatia 0, Russia 1.

Fouls Committed_Croatia 18, Russia 25.

Corner Kicks_Croatia 8, Russia 6.

Referee_Sandro Ricci, Brazil. Assistant Referees_Emerson De Carvalho, Brazil; Marcelo Carvalho Van Gasse, Brazil; Massimiliano Irrati, Italy. 4th Official_Janny Sikazwe, Zambia.

A_44,287.

Lineups

Croatia: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Danijel Subasic; Duje Caleta-Car, Vedran Corluka, Tin Jedvaj, Dejan Lovren, Josip Pivaric, Ivan Strinic (Josip Pivaric, 74th), Domagoj Vida, Sime Vrsaljko (Vedran Corluka, 97th); Milan Badelj, Filip Bradaric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Ivan Rakitic; Andrej Kramaric (Mateo Kovacic, 88th), Mario Mandzukic, Ivan Perisic (Marcelo Brozovic, 63rd), Marko Pjaca, Ante Rebic.

Russia: Igor Akinfeev, Vladimir Gabulov, Andrey Lunev; Mario Fernandes, Vladimir Granat, Sergey Ignashevich, Fedor Kudryashov, Ilya Kutepov, Andrey Semenov, Igor Smolnikov; Denis Cheryshev (Fedor Smolov, 67th), Alan Dzagoev, Yuri Gazinskiy, Aleksandr Golovin (Alan Dzagoev, 102nd), Daler Kuzyaev, Aleksey Miranchuk, Anton Miranchuk, Aleksandr Samedov (Aleksandr Yerokhin, 54th), Aleksandr Yerokhin, Yuri Zhirkov, Roman Zobnin; Artem Dzyuba (Yuri Gazinskiy, 79th), Fedor Smolov.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.