Cubs 6, Reds 5, 10 innings,

By The Associated Press

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi Peraza ss 4 0 2 1 Almora cf 5 1 2 0 Brnhart c 4 0 0 0 Heyward rf 3 1 1 0 D.Hrrra pr 0 0 0 0 J.Baez 2b 5 0 2 2 Casali c 1 0 0 0 Rizzo 1b 5 0 0 0 Votto 1b 4 1 0 0 Farrell p 0 0 0 0 Suarez 3b 4 1 2 2 Cntrras c 4 1 1 0 Gennett 2b 3 0 0 0 Schwrbr lf 3 2 1 0 Duvall lf 4 1 1 1 Morrow p 0 0 0 0 Winker rf 4 0 1 0 Cratini 1b 1 0 0 0 J.Hghes p 0 0 0 0 I.Happ 3b-lf 4 1 2 0 Stphens p 0 0 0 0 Russell ss 5 0 1 3 L.Cstll p 1 0 0 0 Lester p 1 0 0 0 Lrenzen ph-p 1 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 Crckett p 0 0 0 0 Zobrist ph 1 0 0 0 D.Hrnnd p 0 0 0 0 Edwards p 0 0 0 0 Schbler ph-rf 1 0 1 0 J.Wlson p 0 0 0 0 Hmilton cf 3 2 1 0 Cishek p 0 0 0 0 Bote 3b 1 0 1 1 Totals 34 5 8 4 Totals 38 6 11 6

Cincinnati 001 210 001 0—5 Chicago 020 100 200 1—6

E_Almora (2), Contreras (8), Votto (4), Gennett (8). DP_Cincinnati 1, Chicago 2. LOB_Cincinnati 5, Chicago 11. 2B_Hamilton (6), J.Baez (22), Schwarber (10), Russell (16). HR_Suarez (19), Duvall (14). SB_Peraza (17), Schebler (3), Hamilton 2 (21). S_Lorenzen (1), Lester (6).

IP H R ER BB SO Cincinnati Castillo 4 6 3 3 2 3 Crockett 0 1 1 1 0 0 Hernandez BS,4 1 1-3 1 0 0 0 1 Hughes 1 2 0 0 0 1 Stephens L,2-2 1-3 0 1 0 3 1 Chicago Lester 6 1-3 6 4 4 3 2 Strop 2-3 0 0 0 0 0 Edwards H,10 1-3 0 0 0 1 0 Wilson H,6 1-3 0 0 0 0 1 Cishek H,11 1-3 0 0 0 0 0 Morrow BS,2 1 2 1 1 0 1 Farrell W,3-3 1 0 0 0 0 2

Crockett pitched to 1 batter in the 7th

HBP_by Cishek (Suarez). WP_Hughes, Stephens.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Brian Gorman; Second, Mike Muchlinski; Third, Adrian Johnson.

T_3:32. A_38,655 (41,649).

