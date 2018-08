Cubs 7, Padres 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 3 2 2 1 1 1 .246 Bryant rf 3 1 1 1 1 2 .280 Heyward cf 5 0 1 2 0 1 .285 Baez 2b 5 1 1 1 0 2 .292 Russell ss 5 0 1 1 0 2 .272 Zobrist lf 5 0 1 1 0 0 .285 Contreras c 3 1 2 0 0 1 .279 Bote 3b 2 1 1 0 1 1 .310 Lester p 3 1 0 0 0 0 .125 Norwood p 0 0 0 0 0 0 — d-Schwarber ph 1 0 0 0 0 1 .249 Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 Morrow p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 7 10 7 3 11

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 5 0 2 0 0 0 .243 Myers lf 5 0 0 0 0 2 .282 Renfroe rf 4 1 1 1 1 2 .241 Hosmer 1b 5 1 2 0 0 2 .249 Villanueva 3b-ss 3 2 2 1 1 0 .232 Pirela 2b 4 0 2 0 0 0 .261 Galvis ss 1 0 0 1 1 0 .228 Stammen p 0 0 0 0 0 0 — e-Lopez ph 0 0 0 0 1 0 .178 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Hedges c 4 0 0 0 0 2 .232 Lauer p 0 0 0 0 0 0 .095 a-Reyes ph 0 0 0 0 0 0 .222 Strahm p 1 0 0 0 0 1 .000 b-Ellis ph 1 0 0 0 0 0 .284 Cimber p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Asuaje ph-3b 1 0 0 1 1 1 .229 Totals 34 4 9 4 5 10

Chicago 320 101 000—7 10 0 San Diego 000 102 100—4 9 3

a-walked for Lauer in the 2nd. b-flied out for Strahm in the 5th. c-walked for Cimber in the 6th. d-struck out for Norwood in the 7th. e-walked for Stammen in the 8th.

E_Renfroe (5), Hedges 2 (5). LOB_Chicago 8, San Diego 9. 2B_Rizzo (15), Bote (3). HR_Villanueva (19), off Lester; Renfroe (7), off Strop. RBIs_Rizzo (61), Bryant (40), Heyward 2 (41), Baez (72), Russell (34), Zobrist (36), Renfroe (25), Villanueva (43), Galvis (33), Asuaje (17). SB_Bote (3). SF_Rizzo.

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Heyward, Baez 2, Contreras, Schwarber); San Diego 4 (Margot 2, Hosmer, Asuaje). RISP_Chicago 3 for 13; San Diego 1 for 7.

Runners moved up_Zobrist, Renfroe. GIDP_Villanueva.

DP_Chicago 1 (Baez, Russell, Rizzo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, W, 12-2 5 1-3 6 3 3 3 7 101 2.58 Norwood, H, 2 2-3 0 0 0 1 0 17 3.38 Strop 1 2 1 1 0 0 18 2.52 Wilson, H, 8 1 0 0 0 1 2 24 2.77 Morrow, S, 22-24 1 1 0 0 0 1 17 1.47 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer, L, 5-6 2 5 5 5 1 3 56 4.87 Strahm 3 1 1 0 1 0 41 2.34 Cimber 1 2 1 1 1 2 23 3.17 Stammen 2 2 0 0 0 5 33 2.91 Yates 1 0 0 0 0 1 8 1.43

Inherited runners-scored_Norwood 3-1. HBP_Lauer (Bote), Strahm (Contreras), Cimber (Bryant), Lester (Galvis). WP_Wilson.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Sam Holbrook; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.

T_3:24. A_37,672 (42,445).

