Cubs 9, Cardinals 6

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 1 1 1 0 1 .263 Molina c 5 2 4 0 0 0 .285 DeJong ss 5 1 1 0 0 1 .257 Ozuna lf 5 0 2 1 0 0 .270 Gyorko 3b 4 0 1 0 1 1 .249 Wong 2b 5 0 2 2 0 0 .217 Fowler rf 5 0 0 0 0 2 .172 Pham cf 4 2 3 1 0 0 .249 Martinez p 2 0 0 0 0 1 .250 b-Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .255 Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — Lyons p 0 0 0 0 0 0 — d-Martinez ph 1 0 1 0 0 0 .299 Bowman p 0 0 0 0 0 0 — Totals 41 6 15 5 1 6

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 4 1 2 1 1 1 .249 Bryant 3b 5 1 2 1 0 0 .282 Heyward rf 5 2 3 2 0 0 .290 Zobrist 2b-lf 4 0 1 2 0 1 .285 Happ cf 4 1 1 2 0 1 .256 Schwarber lf 4 0 0 0 0 1 .245 Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 Russell ss 4 1 1 0 0 1 .272 Caratini c 3 3 3 1 1 0 .299 Hendricks p 0 0 0 0 0 0 .079 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 a-La Stella ph 1 0 0 0 0 0 .269 Bass p 0 0 0 0 0 0 — c-Almora ph 1 0 0 0 0 0 .318 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .200 Baez 2b 1 0 0 0 0 0 .291 Totals 36 9 13 9 2 5

St. Louis 110 011 011—6 15 3 Chicago 001 050 12x—9 13 1

a-grounded out for Duensing in the 5th. b-grounded out for Martinez in the 6th. c-out on fielder’s choice for Bass in the 6th. d-singled for Lyons in the 8th.

E_DeJong 2 (7), Gyorko (10), Russell (12). LOB_St. Louis 10, Chicago 7. 2B_Molina (8), DeJong (10), Rizzo 2 (17), Russell (19). HR_Pham (14), off Hendricks; Carpenter (20), off Bass; Happ (12), off Martinez. RBIs_Carpenter (44), Ozuna (50), Wong 2 (23), Pham (36), Rizzo (62), Bryant (41), Heyward 2 (43), Zobrist 2 (38), Happ 2 (28), Caratini (9). SB_Heyward (1). CS_Zobrist (3). SF_Zobrist. S_Hendricks.

Runners left in scoring position_St. Louis 7 (Molina, DeJong 2, Wong, Fowler 3); Chicago 5 (Bryant 2, Zobrist 3). RISP_St. Louis 3 for 11; Chicago 8 for 21.

Runners moved up_DeJong, Heyward, La Stella.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martinez, L, 6-6 5 7 6 5 1 2 90 3.39 Tuivailala 1 1 0 0 0 1 16 4.03 Lyons 1 2 1 1 0 2 17 6.89 Bowman 1 3 2 2 1 0 18 6.33 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks 4 2-3 9 3 3 1 4 113 3.99 Duensing, W, 3-0 1-3 0 0 0 0 0 7 6.51 Bass, H, 3 1 2 1 1 0 0 21 1.17 Cishek, H, 12 1 1-3 2 1 0 0 2 23 1.83 Wilson, H, 9 1-3 0 0 0 0 0 8 2.75 Edwards Jr., H, 12 1 2 1 1 0 0 19 3.10 Strop, S, 2-4 1-3 0 0 0 0 0 2 2.52

Inherited runners-scored_Duensing 3-0, Wilson 2-1, Edwards Jr. 1-0, Strop 1-0. HBP_Hendricks (Carpenter). WP_Edwards Jr..

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Ted Barrett; Second, Lance Barksdale; Third, Will Little.

T_3:29. A_41,406 (41,649).

