Diamondbacks 2, Braves 1

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay cf-rf 4 0 1 1 0 0 .280 Goldschmidt 1b 4 0 1 0 0 1 .284 Peralta lf 4 0 0 0 0 2 .286 Souza Jr. rf 4 0 2 0 0 1 .194 Bradley p 0 0 0 0 0 0 — Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Lamb 3b 4 0 0 0 0 3 .229 Descalso 2b 2 1 0 0 1 0 .257 Hirano p 0 0 0 0 0 0 — Pollock cf 1 0 0 0 0 0 .285 Ahmed ss 4 0 2 1 0 2 .233 Avila c 3 1 1 0 1 1 .149 Godley p 1 0 0 0 0 0 .094 a-Marte ph-2b 1 0 0 0 0 1 .240 Totals 32 2 7 2 2 11

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Inciarte cf 4 0 0 0 0 0 .243 Albies 2b 4 0 0 0 0 2 .285 F.Freeman 1b 4 1 2 0 0 1 .315 Markakis rf 4 0 2 0 0 1 .324 Suzuki c 4 0 1 1 0 1 .274 Camargo 3b 3 0 0 0 0 2 .249 Winkler p 0 0 0 0 0 0 .000 Biddle p 0 0 0 0 0 0 1.000 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Tucker ph 1 0 0 0 0 1 .248 Acuna lf 3 0 1 0 1 1 .261 Swanson ss 3 0 0 0 1 1 .245 Sanchez p 1 0 0 0 0 1 .000 S.Freeman p 0 0 0 0 0 0 .000 Culberson 3b 1 0 0 0 0 1 .267 Totals 32 1 6 1 2 12

Arizona 000 001 100—2 7 0 Atlanta 100 000 000—1 6 1

a-struck out for Godley in the 7th. b-struck out for Jackson in the 9th.

E_Inciarte (3). LOB_Arizona 6, Atlanta 7. 2B_Souza Jr. (4), Ahmed (20), Avila (2), Acuna (11). RBIs_Jay (29), Ahmed (38), Suzuki (32). S_Godley, Sanchez.

Runners left in scoring position_Arizona 2 (Jay, Souza Jr.); Atlanta 4 (Inciarte, Albies, Camargo 2). RISP_Arizona 2 for 7; Atlanta 1 for 9.

Runners moved up_Swanson, Inciarte.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Godley, W, 11-6 6 5 1 1 1 7 95 4.61 Hirano, H, 21 1 0 0 0 1 1 18 2.20 Bradley, H, 25 1 1 0 0 0 1 20 1.99 Boxberger, S, 23-27 1 0 0 0 0 3 14 3.15 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez 6 5 1 1 0 6 86 2.60 S.Freeman, L, 2-5 1-3 0 1 1 1 1 12 5.06 Winkler 1 1 0 0 1 1 21 2.84 Biddle 2-3 1 0 0 0 1 12 2.36 Jackson 1 0 0 0 0 2 13 3.07

Inherited runners-scored_Winkler 1-1. WP_Godley, Winkler.

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Mike Estabrook; Second, Phil Cuzzi; Third, Dan Bellino.

T_3:05. A_42,130 (41,149).

