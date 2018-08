Diamondbacks 3, Braves 0

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta lf 4 1 1 0 1 1 .285 Ahmed ss 4 0 0 0 0 1 .230 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 1 0 .281 Pollock cf 3 0 1 0 1 0 .286 Souza Jr. rf 4 0 1 1 0 0 .197 Marte 2b 4 1 1 1 0 1 .240 Owings 3b 4 1 1 0 0 1 .194 Mathis c 4 0 2 1 0 0 .196 Greinke p 3 0 0 0 0 1 .270 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Bradley p 0 0 0 0 0 0 — c-Murphy ph 1 0 0 0 0 0 .234 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 3 7 3 3 5

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Inciarte cf 3 0 0 0 0 2 .241 b-Culberson ph-lf 0 0 0 0 1 0 .267 Albies 2b 4 0 0 0 0 2 .282 Freeman 1b 4 0 1 0 0 1 .315 Markakis rf 4 0 1 0 0 1 .323 Flowers c 4 0 1 0 0 2 .237 Acuna lf-cf 4 0 0 0 0 2 .255 Flaherty 3b 2 0 0 0 0 0 .243 Carle p 0 0 0 0 0 0 .000 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Santana ph 1 0 0 0 0 1 .179 Minter p 0 0 0 0 0 0 — Swanson ss 3 0 2 0 0 0 .249 Newcomb p 0 0 0 0 0 0 .071 Camargo 3b 2 0 0 0 0 0 .247 Totals 31 0 5 0 1 11

Arizona 100 101 000—3 7 0 Atlanta 000 000 000—0 5 0

a-struck out for Jackson in the 8th. b-walked for Inciarte in the 8th. c-flied out for Bradley in the 9th.

LOB_Arizona 7, Atlanta 6. 2B_Pollock (12), Mathis (5), Flowers (6). HR_Marte (9), off Newcomb. RBIs_Souza Jr. (6), Marte (35), Mathis (10). S_Newcomb.

Runners left in scoring position_Arizona 4 (Marte, Owings 2, Greinke); Atlanta 3 (Albies 2, Acuna). RISP_Arizona 1 for 6; Atlanta 0 for 4.

Runners moved up_Ahmed, Souza Jr..

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Greinke, W, 10-5 7 2-3 4 0 0 0 7 103 3.18 Chafin 0 0 0 0 1 0 6 1.59 Bradley, H, 26 1-3 0 0 0 0 1 4 1.97 Boxberger, S, 24-28 1 1 0 0 0 3 17 3.06 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Newcomb, L, 8-5 5 2-3 4 3 3 3 2 102 3.51 Carle 1 1-3 1 0 0 0 1 21 2.76 Jackson 1 1 0 0 0 1 17 2.87 Minter 1 1 0 0 0 1 19 3.29

Chafin pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Chafin 1-0, Bradley 2-0.

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Phil Cuzzi; Second, Dan Bellino; Third, Tom Hallion.

T_2:53. A_40,862 (41,149).

