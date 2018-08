Diamondbacks 5, Cubs 1

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay cf 4 1 2 1 0 1 .273 Goldschmidt 1b 3 1 1 1 2 1 .277 Peralta lf 5 1 2 0 0 1 .288 Souza Jr. rf 3 1 3 1 1 0 .242 Lamb 3b 4 0 1 1 0 3 .223 Bradley p 0 0 0 0 0 0 — d-Descalso ph 0 0 0 0 1 0 .262 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Marte 2b 5 0 1 1 0 2 .247 Ahmed ss 5 1 1 0 0 1 .232 Avila c 4 0 1 0 0 2 .148 Buchholz p 2 0 0 0 0 1 .071 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Owings 3b 1 0 0 0 0 1 .197 Totals 36 5 12 5 4 13

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 3 0 0 0 1 1 .260 Almora cf 4 0 0 0 0 2 .316 Heyward rf 4 1 1 1 0 1 .285 Baez 2b 3 0 1 0 0 0 .293 Chavez p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Contreras ph-c 1 0 0 0 0 0 .277 Happ 3b 3 0 1 0 1 1 .258 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .200 Schwarber lf 4 0 0 0 0 2 .242 Russell ss 4 0 1 0 0 3 .271 Hendricks p 1 0 0 0 0 0 .077 a-La Stella ph 1 0 0 0 0 0 .277 Butler p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Zobrist ph-2b 2 0 1 0 0 1 .292 Caratini c-3b 2 0 1 0 1 0 .284 Totals 32 1 6 1 3 11

Arizona 000 031 001—5 12 0 Chicago 000 001 000—1 6 0

a-grounded out for Hendricks in the 5th. b-singled for Butler in the 7th. c-grounded out for Chavez in the 8th. d-walked for Bradley in the 9th.

LOB_Arizona 11, Chicago 7. 2B_Souza Jr. (6). 3B_Jay (4). HR_Heyward (7), off Buchholz. RBIs_Jay (31), Goldschmidt (54), Souza Jr. (10), Lamb (31), Marte (41), Heyward (44). SF_Jay. S_Buchholz.

Runners left in scoring position_Arizona 6 (Peralta, Lamb 3, Ahmed 2); Chicago 3 (Almora 2, Schwarber). RISP_Arizona 4 for 9; Chicago 0 for 2.

Runners moved up_Peralta. GIDP_La Stella.

DP_Arizona 1 (Marte, Ahmed, Goldschmidt).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Buchholz, W, 3-1 6 2-3 6 1 1 2 5 94 2.38 Chafin 0 0 0 0 1 0 8 1.51 Bradley, H, 27 1 1-3 0 0 0 0 3 19 3.02 Boxberger 1 0 0 0 0 3 14 2.89 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, L, 6-9 5 7 3 3 2 8 106 4.05 Butler 2 3 1 1 1 1 40 4.32 Chavez 1 0 0 0 0 3 18 3.28 Cishek 1 2 1 1 1 1 30 2.14

Chafin pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Chafin 2-0, Bradley 3-0. HBP_Cishek (Souza Jr.).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Chad Fairchild; Second, Mike Estabrook; Third, Mark Carlson.

T_3:13. A_40,869 (41,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.