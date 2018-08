Diamondbacks 6, Rockies 1

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 0 1 0 0 1 .288 Parra lf 4 0 0 0 0 2 .291 Arenado 3b 3 0 0 0 1 0 .310 Gonzalez rf 3 0 0 0 0 2 .278 Story ss 3 0 1 0 0 1 .293 Desmond 1b 3 1 1 1 0 1 .238 Hampson 2b 3 0 0 0 0 1 .167 Murphy c 3 0 0 0 0 2 .276 Senzatela p 2 0 0 0 0 2 .125 Rusin p 0 0 0 0 0 0 .333 Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Tapia ph 1 0 0 0 0 1 .250 Shaw p 0 0 0 0 0 0 — Totals 29 1 3 1 1 13

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta lf 4 0 1 0 0 0 .288 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 3 .274 Pollock cf 4 1 1 0 0 1 .298 Souza Jr. rf 3 1 1 1 1 1 .216 Lamb 3b 3 2 0 0 1 0 .226 Descalso 2b 2 2 1 0 2 0 .260 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Bracho p 0 0 0 0 0 0 — Ahmed ss 3 0 2 3 1 0 .231 Mathis c 4 0 1 2 0 1 .198 Greinke p 3 0 0 0 0 1 .250 Marte 2b 0 0 0 0 0 0 .247 Totals 30 6 7 6 5 7

Colorado 000 010 000—1 3 1 Arizona 100 203 00x—6 7 0

a-struck out for Almonte in the 8th.

E_Hampson (1). LOB_Colorado 2, Arizona 5. 2B_Peralta (20), Pollock (14), Souza Jr. (5). 3B_Ahmed (4). HR_Desmond (19), off Greinke. RBIs_Desmond (58), Souza Jr. (9), Ahmed 3 (43), Mathis 2 (12).

Runners left in scoring position_Arizona 3 (Souza Jr., Lamb, Mathis). RISP_; Arizona 3 for 9.

LIDP_Mathis. GIDP_Parra, Greinke.

DP_Colorado 2 (Arenado, Desmond), (Arenado, Story, Hampson); Arizona 1 (Marte, Ahmed, Goldschmidt).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, L, 3-3 5 1-3 5 4 4 2 6 83 5.55 Rusin 0 0 2 1 1 0 10 6.81 Almonte 1 2-3 2 0 0 1 1 28 0.00 Shaw 1 0 0 0 1 0 13 6.98 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Greinke, W, 11-5 8 2 1 1 1 13 111 3.05 Chafin 2-3 1 0 0 0 0 8 1.51 Bracho 1-3 0 0 0 0 0 3 2.04

Rusin pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Rusin 1-0, Almonte 3-3.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Carlos Torres; Second, Scott Barry; Third, Paul Nauert.

T_2:45. A_32,985 (48,519).

