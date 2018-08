Dodgers 3, Angels 1

By The Associated Press

Los Angeles (N) AB R H BI BB SO Avg. Pederson cf-lf 3 0 0 0 0 2 .252 Muncy 3b 3 0 0 0 1 2 .270 Turner dh 4 0 1 2 0 1 .260 Bellinger 1b 4 0 0 0 0 0 .237 Kemp lf 3 0 0 0 1 0 .317 Forsythe 2b 0 0 0 0 0 0 .205 Grandal c 3 0 0 0 1 2 .241 Taylor ss 4 0 0 0 0 4 .257 Puig rf 4 2 2 1 0 2 .263 Hernandez 2b-cf 2 1 1 0 2 1 .235 Totals 30 3 4 3 5 14

Los Angeles (A) AB R H BI BB SO Avg. Calhoun rf 4 0 0 0 0 2 .172 Simmons ss 3 0 0 0 0 0 .312 Trout cf 4 1 3 1 0 0 .312 Upton lf 4 0 1 0 0 0 .248 Pujols 1b 4 0 0 0 0 1 .243 Ohtani dh 4 0 0 0 0 2 .269 Valbuena 3b 2 0 0 0 0 2 .211 a-Fletcher ph-3b 2 0 0 0 0 0 .283 Maldonado c 3 0 0 0 1 2 .242 Kinsler 2b 2 0 0 0 0 0 .215 Totals 32 1 4 1 1 9

Los Angeles (N) 000 020 001—3 4 1 Los Angeles (A) 000 001 000—1 4 0

a-flied out for Valbuena in the 7th.

E_Taylor (8). LOB_Los Angeles (N) 6, Los Angeles (A) 7. HR_Puig (10), off Ramirez; Trout (25), off Stripling. RBIs_Turner 2 (17), Puig (32), Trout (50). S_Pederson.

Runners left in scoring position_Los Angeles (N) 2 (Turner, Bellinger); Los Angeles (A) 3 (Calhoun, Upton, Pujols). RISP_Los Angeles (N) 1 for 4; Los Angeles (A) 0 for 3.

Advertisement

Los Angeles (N) IP H R ER BB SO NP ERA Stripling, W, 7-2 6 3 1 1 0 7 90 2.22 Paredes, H, 3 1-3 0 0 0 0 0 4 5.87 Goeddel, H, 4 2-3 0 0 0 1 0 11 2.96 Hudson, H, 2 2-3 1 0 0 0 0 11 3.34 Alexander, H, 10 1-3 0 0 0 0 0 2 3.60 Jansen, S, 24-27 1 0 0 0 0 2 13 2.34 Los Angeles (A) IP H R ER BB SO NP ERA McGuire 3 1 0 0 2 6 61 6.41 Alvarez 2-3 0 0 0 1 0 10 2.87 Cole, L, 0-1 2 1-3 2 2 2 1 4 43 2.84 Bedrosian 1 0 0 0 1 2 20 3.20 Parker 1 0 0 0 0 0 14 2.91 Ramirez 1 1 1 1 0 2 14 4.53

Inherited runners-scored_Alexander 1-0, Cole 1-0. HBP_Stripling (Simmons), Goeddel (Kinsler).

Umpires_Home, Mike Winters; First, Tim Timmons; Second, Rob Drake; Third, Chad Whitson.

T_3:18. A_44,409 (45,050).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.