Dodgers 8, Pirates 3

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Meadows cf 4 0 0 0 0 1 .306 Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Harrison 2b 3 0 0 0 0 0 .257 Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — Marte cf 1 0 0 0 0 1 .262 Polanco rf 4 0 0 0 0 1 .230 Diaz c 4 2 2 0 0 2 .303 Freese 3b 3 1 3 3 0 0 .267 Bell 1b 3 0 0 0 0 0 .252 Dickerson lf 3 0 0 0 0 1 .301 Mercer ss 3 0 0 0 0 1 .250 Nova p 2 0 0 0 0 2 .000 Moroff 2b 1 0 0 0 0 0 .200 Totals 31 3 5 3 0 9

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 3 1 1 1 0 1 .266 c-Barnes ph-2b 1 0 0 0 0 1 .215 Muncy 2b 4 2 3 2 0 0 .281 d-Puig ph-rf 1 0 0 0 0 0 .263 Turner 3b 3 0 1 0 1 1 .265 Bellinger 1b 3 0 0 0 1 1 .238 Kemp rf-lf 4 0 0 0 0 3 .318 Grandal c 3 2 2 1 1 0 .242 Taylor ss 4 2 3 2 0 1 .260 Hernandez cf 3 1 1 2 1 0 .237 Kershaw p 2 0 0 0 0 0 .158 a-Utley ph 1 0 0 0 0 1 .220 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Chargois p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Forsythe ph 1 0 0 0 0 1 .205 Goeddel p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 8 11 8 4 10

Pittsburgh 010 100 100—3 5 0 Los Angeles 201 203 00x—8 11 0

a-struck out for Kershaw in the 6th. b-struck out for Chargois in the 8th. c-struck out for Pederson in the 8th. d-grounded out for Muncy in the 8th.

LOB_Pittsburgh 1, Los Angeles 6. 2B_Diaz 2 (8), Taylor (19). 3B_Grandal (1), Taylor (8). HR_Freese (5), off Garcia; Pederson (13), off Nova; Muncy (19), off Nova; Muncy (20), off Nova; Taylor (10), off Nova; Grandal (12), off Nova; Hernandez (15), off Neverauskas. RBIs_Freese 3 (23), Pederson (34), Muncy 2 (38), Grandal (41), Taylor 2 (34), Hernandez 2 (32). CS_Turner (1).

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Pederson, Hernandez). RISP_Pittsburgh 2 for 2; Los Angeles 2 for 6.

FIDP_Bellinger. GIDP_Dickerson.

DP_Pittsburgh 1 (Dickerson, Harrison); Los Angeles 1 (Taylor, Bellinger).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, L, 4-6 5 9 7 7 2 3 90 4.48 Neverauskas 2 2 1 1 2 5 50 9.69 Vazquez 1 0 0 0 0 2 13 3.57 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw, W, 2-4 6 4 2 2 0 2 74 2.86 Garcia 1 1 1 1 0 2 17 5.21 Chargois 1 0 0 0 0 2 14 4.50 Goeddel 1 0 0 0 0 3 14 3.04

Nova pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Neverauskas 1-1. HBP_Nova (Pederson).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Jansen Visconti; Second, Jeff Nelson; Third, Laz Diaz.

T_2:57. A_48,819 (56,000).

