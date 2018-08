Dubai Duty Free Irish Open Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Ballyliffin GC Donegal, Ireland Purse: $7 million Yardage: 7,462; Par: 72 Final

Knox wins on first playoff hole

Russell Knox, Scotland 71-69-68-66—274 Ryan Fox, New Zealand 67-69-70-68—274 Jorge Campillo, Spain 70-71-69-65—275 Jon Rahm, Spain 74-69-67-66—276 Erik Van Rooyen, South Africa 71-65-66-74—276 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-69-70-68—279 Zander Lombard, South Africa 70-68-72-69—279 Andy Sullivan, England 73-72-65-69—279 Danny Willett, England 68-70-69-72—279 Matthieu Pavon, France 68-68-73-71—280 Raphael Jacquelin, France 71-70-68-71—280 Peter Uihlein, United States 70-70-70-71—281 Joakim Lagergren, Sweden 69-68-69-75—281 Chris Wood, England 70-71-74-67—282 Ashley Chesters, England 68-73-73-68—282 Yusaku Miyazato, Japan 69-72-72-69—282 Alexander Bjork, Sweden 69-73-71-69—282 Dylan Frittelli, South Africa 69-74-68-71—282 Nicolas Colsaerts, Belgium 72-70-72-69—283 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-68-73-70—283 Mikko Ilonen, Finland 70-72-71-70—283 Adrien Saddier, France 68-76-69-70—283 Lee Westwood, England 68-71-70-74—283 Also Julian Suri, United States 76-67-72-70—285 Rory McIlroy, Scotland 70-73-72-71—286

