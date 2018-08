Earthquakes-Impact, Sums

By The Associated Press

San Jose 0 0—0 Montreal 1 1—2

First half_1, Montreal, Taider, 4 (Piatti), 8th minute.

Second half_2, Montreal, Piatti, 10 (Silva), 74th.

Goalies_San Jose, Andrew Tarbell; Montreal, Evan Bush.

Yellow Cards_Godoy, San Jose, 26th; Krolicki, Montreal, 37th; Lima, San Jose, 59th; Silva, Montreal, 85th; Wondolowski, San Jose, 90th.

Advertisement

Referee_Joseph Dickerson. Assistant Referees_Peter Manikowski, Oscar Mitchell-Carvalho. 4th Official_Sorin Stoica.

A_15,485 (20,801)

Lineups

San Jose_Andrew Tarbell; Harold Cummings, Florian Jungwirth, Nick Lima; Anibal Godoy (Fatai Alashe, 41st), Jahmir Hyka (Tommy Thompson, 77th), Valeri Qazaishvili, Shea Salinas, Jackson Yueill; Danny Hoesen, Chris Wondolowski.

Montreal_Evan Bush; Rudy Camacho, Chris Duvall (Michael Petrasso, 63rd), Jukka Raitala, Alejandro Silva; Ken Krolicki, Daniel Lovitz, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Saphir Taider; Matteo Mancosu (Jeisson Vargas, 72nd).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.