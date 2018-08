FC Dallas-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

Dallas 0 0—0 Real Salt Lake 1 1—2

First half_1, Real Salt Lake, Rusnak, 5 (penalty kick), 11th minute.

Second half_2, Real Salt Lake, Silva, 5 (Savarino), 92nd.

Goalies_Dallas, Jesse Gonzalez; Real Salt Lake, Nick Rimando.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Corey Parker, Adam Garner. 4th Official_Elvis Osmanovic.

A_17,319 (20,213)

Lineups

Dallas_Jesse Gonzalez; Reggie Cannon, Matt Hedges, Kris Reaves, Reto Ziegler; Kellyn Acosta, Michael Barrios (Maximiliano Urruti, 46th), Carlos Gruezo, Victor Ulloa (Harold Mosquera, 61st); Tesho Akindele, Ema Twumasi (Roland Lamah, 46th).

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad, Marcelo Silva; Danilo Acosta, Corey Baird (Luis Silva, 63rd), Kyle Beckerman, Damir Kreilach, Albert Rusnak (Aaron Herrera, 87th), Sebastian Saucedo (Sunny, 72nd), Jefferson Savarino; Brooks Lennon.

