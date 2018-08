Final All-Star Fan Voting

By The Associated Press

At Nationals Park, Washington Game, Tuesday, July 17 AMERICAN LEAGUE CATCHER

1. Wilson Ramos, Rays, 2,359,726

2. Brian McCann, Astros, 1,379,944

3. Gary Sanchez, Yankees, 1,360,847

4. Yan Gomes, Indians, 776,344

5. Salvador Perez, Royals, 739,923

FIRST BASE

1. Jose Abreu, White Sox, 1,829,598

2. Yuli Gurriel, Astros, 1,652,477

3. Mitch Moreland, Red Sox, 1,202,639

4. Albert Pujols, Angels, 942,727

5. Yonder Alonso, Indians, 719,199

SECOND BASE

1. Jose Altuve, Astros, 4,849,630

2. Gleyber Torres, Yankees, 1,260,686

3. Dee Gordon, Mariners, 688,743

4. Jason Kipnis, Indians, 542,702

5. Jed Lowrie, Athletics, 390,385

THIRD BASE

1. Jose Ramirez, Indians, 2,521,120

2. Alex Bregman, Astros, 1,654,316

3. Miguel Andujar, Yankees, 1,218,457

4. Adrian Beltre, Rangers, 830,128

5. Kyle Seager, Mariners, 585,735

SHORTSTOP

1. Manny Machado, Orioles, 1,740,645

2. Carlos Correa, Astros, 1,684,016

3. Francisco Lindor, Indians, 1,409,887

4. Didi Gregorius, Yankees, 1,052,360

5. Jean Segura, Mariners, 882,934

DESIGNATED HITTER

1. J.D. Martinez, Red Sox, 3,035,619

2. Evan Gattis, Astros, 1,416,554

3. Giancarlo Stanton, Yankees, 1,288,237

4. Nelson Cruz, Mariners, 853,037

5. Edwin Encarnacion, Indians, 802,273

OUTFIELD

1. Mookie Betts, Red Sox, 4,286,994

2. Mike Trout, Angels, 3,682,164

3. Aaron Judge, Yankees, 2,766,661

4. George Springer, Astros, 1,601,668

5. Michael Brantley, Indians, 1,500,212

6. Andrew Benintendi, Red Sox, 1,412,173

7. Marwin Gonzalez, Astros, 1,131,849

8. Josh Reddick, Astros, 1,059,950

9. Eddie Rosario, Twins, 952,272

10. Mitch Haniger, Mariners, 879,171

11. Brett Gardner, Yankees, 795,733

12. Nicholas Castellanos, Tigers, 703,061

13. Jackie Bradley Jr., Red Sox, 697,557

13. Aaron Hicks, Yankees, 641,863

15. Tyler Naquin, Indians, 480,885

NATIONAL LEAGUE CATCHER

1. Willson Contreras, Cubs, 2,172,682

2. Buster Posey, Giants, 1,918,966

3. Kurt Suzuki, Braves, 1,670,300

4. Yadier Molina, Cardinals, 1,366,995

5. J.T. Realmuto, Marlins, 1,209,731

FIRST BASE

1. Freddie Freeman, Braves, 4,039,219

2. Anthony Rizzo, Cubs, 2,015,274

3. Brandon Belt, Giants, 1,136,523

4. Cody Bellinger, Dodgers, 917,425

5. Joey Votto, Reds, 809,877

SECOND BASE

1. Javier Baez, Cubs, 2,757,401

2. Ozzie Albies, Braves, 2,625,401

3. Scooter Gennett, Reds, 2,402,206

4. Joe Panik, Giants, 724,775

5. Logan Forsythe, Dodgers, 507,250

THIRD BASE

1. Nolan Arenado, Rockies, 3,261,425

2. Kris Bryant, Cubs, 2,198,966

3. Johan Camargo, Braves, 1,284,123

4. Eugenio Suarez, Reds, 996,274

5. Justin Turner, Dodgers, 685,151

SHORTSTOP

1. Brandon Crawford, Giants, 3,212,103

2. Addison Russell, Cubs, 1,805,856

3. Dansby Swanson, Braves, 1,625,493

4. Trevor Story, Rockies, 1,195,018

5. Chris Taylor, Dodgers, 676,741

OUTFIELD

1. Nick Markakis, Braves, 3,556,469

2. Matt Kemp, Dodgers, 2,930,353

3. Bryce Harper, Nationals, 2,335,733

4. Jason Heyward, Cubs, 1,861,632

5. Ronald Acuna Jr., Braves, 1,768,209

6. Charlie Blackmon, Rockies, 1,714,706

7. Kyle Schwarber, Cubs, 1,644,189

8. Ender Inciarte, Braves, 1,562,461

9. Ben Zobrist, Cubs, 1,510,704

10. Christian Yelich, Brewers, 909,891

11. Odubel Herrera, Phillies, 894,320

12. Lorenzo Cain, Brewers, 851,326

13. Andrew McCutchen, Giants, 849,732

14. Yasiel Puig, Dodgers, 701,389

15. Corey Dickerson, Pirates, 670,549

