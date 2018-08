Fire-Toronto FC, Sums

By The Associated Press

Chicago 0 0—0 Toronto 0 3—3

First half_None.

Second half_1, Toronto, Altidore, 3, 52nd minute. 2, Toronto, Osorio, 8 (Giovinco), 72nd. 3, Toronto, Giovinco, 6 (Akinola), 89th.

Goalies_Chicago, Richard Sanchez; Toronto, Alex Bono.

Yellow Cards_Bronico, Chicago, 30th; Giovinco, Toronto, 41st; Bradley, Toronto, 63rd.

Referee_Joseph Dickerson. Assistant Referees_Kevin Klinger, Jeremy Kieso. 4th Official— Luis Guardia.

A_29,190 (49,282)

___

Lineups

Chicago_Richard Sanchez; Kevin Ellis, Johan Kappelhof, Brandon Vincent; Brandt Bronico (Mo Adams, 56th), Diego Campos (Luis Solignac, 64th), Nicolas Hasler, Aleksandar Katai (Alan Gordon, 79th), Bastian Schweinsteiger; Raheem Edwards, Nemanja Nikolic.

Toronto_Alex Bono; Chris Mavinga, Ashtone Morgan (Marky Delgado, 46th), Justin Morrow, Eriq Zavaleta, Gregory van der Wiel; Michael Bradley, Jonathan Osorio, Victor Vazquez (Nick Hagglund, 82nd); Jozy Altidore (Ayo Akinola, 80th), Sebastian Giovinco.

