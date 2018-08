Fire-Whitecaps, Sums

By The Associated Press

Chicago 1 1—2 Vancouver 1 2—3

First half_1, Vancouver, Kamara, 6, 28th minute. 2, Chicago, Nikolic, 8 (Ellis), 42nd.

Second half_3, Vancouver, Mutch, 1 (Juarez), 47th. 4, Vancouver, Kamara, 7 (Davies), 72nd. 5, Chicago, Tchani, 1 (Ellis), 81st.

Goalies_Chicago, Richard Sanchez; Vancouver, Brian Rowe.

Yellow Cards_Vincent, Chicago, 10th; Katai, Chicago, 67th.

Advertisement

Referee_Robert Sibiga. Assistant Referees_Ian Anderson, Michael Barwegen. 4th Official_Drew Fischer.

A_22,120 (22,120)

Lineups

Chicago_Richard Sanchez; Jonathan Campbell, Jorge Luis Corrales, Kevin Ellis, Brandon Vincent; Brandt Bronico, Diego Campos, Aleksandar Katai (Elliot Collier, 70th), Dax McCarty (Tony Tchani, 78th), Bastian Schweinsteiger (Jon Bakero, 79th); Nemanja Nikolic.

Vancouver_Brian Rowe; Jose Aja, Doneil Henry, Efrain Juarez, Jake Nerwinski; Marcel De Jong, Felipe Martins, Jordon Mutch (Russell Teibert, 73rd); Alphonso Davies, Kei Kamara (Anthony Blondell, 84th), Yordy Reyna (Sean Franklin, 91st).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.