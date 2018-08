Formula One Schedule-Winners

By The Associated Press

March 25 — Australian Grand Prix (Sebastian Vettel)

April 8 — Bahrain Grand Prix (Sebastian Vettel)

April 15 — Chinese Grand Prix (Daniel Ricciardo)

April 29 — Azerbaijan Grand Prix (Lewis Hamilton)

Advertisement

May 13 — Spanish Grand Prix (Lewis Hamilton)

May 27 — Monaco Grand Prix (Daniel Ricciardo)

June 10 — Canadian Grand Prix (Sebastian Vettel)

June 24 — French Grand Prix (Lewis Hamilton)

July 1 — Austrian Grand Prix (Max Verstappen)

July 8 — British Grand Prix, Silverstone, England

July 22 — German Grand Prix, Hockenheim

July 29 — Hungarian Grand Prix, Budapest

Aug. 26 — Belgian Grand Prix, Spa-Francorchamps

Sept. 2 — Italian Grand Prix, Monza

Sept. 16 — Singapore Grand Prix

Sept. 30 — Russian Grand Prix, Sochi

Oct. 7 — Japanese Grand Prix, Suzuka

Oct. 21 — United States Grand Prix, Austin, Texas

Oct. 28 — Mexican Grand Prix, Mexico City

Nov. 11 — Brazilian Grand Prix, Sao Paolo

Nov. 25 — Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina, UAE

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.