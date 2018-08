France-Uruguay Sums

By The Associated Press

Nizhny Novgorod, Russia

France 1 1—2 Uruguay 0 0—0

First half_1, France, Raphael Varane, 40th minute.

Second half_2, France, Antoine Griezmann, 61st.

Shots_France 11, Uruguay 11.

Shots On Goal_France 2, Uruguay 4.

Yellow Cards_France, Lucas Hernandez, 33rd; Kylian Mbappe, 69th. Uruguay, Rodrigo Bentancur, 38th; Cristian Rodriguez, 69th.

Offsides_France 0, Uruguay 0.

Fouls Committed_France 15, Uruguay 17.

Corner Kicks_France 3, Uruguay 4.

Referee_Nestor Pitana, Argentina. Assistant Referees_Hernan Maidana, Argentina; Pablo Belatti, Argentina; Massimiliano Irrati, Italy. 4th Official_Alireza Faghani, Iran.

A_43,319.

Lineups

France: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda; Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Adil Rami, Djibril Sidibe, Samuel Umtiti, Raphael Varane; N’Golo Kante, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Corentin Tolisso (Steven Nzonzi, 80th); Ousmane Dembele, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann (Nabil Fekir, 90th), Thomas Lemar, Kylian Mbappe (Ousmane Dembele, 88th), Florian Thauvin.

Uruguay: Martin Campana, Fernando Muslera, Martin Silva; Martin Caceres, Sebastian Coates, Jose Gimenez, Diego Godin, Maxi Pereira, Gaston Silva, Guillermo Varela; Rodrigo Bentancur (Cristian Rodriguez, 59th), Diego Laxalt, Nahitan Nandez (Jonathan Urretaviscaya, 73rd), Cristian Rodriguez, Carlos Sanchez, Lucas Torreira, Matias Vecino; Maxi Gomez, Cristhian Stuani (Maxi Gomez, 59th), Luis Suarez, Jonathan Urretaviscaya, Giorgian de Arrascaeta.

