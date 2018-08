Galaxy-Los Angeles, Sums

By The Associated Press

Los Angeles 0 2—2 Los Angeles 2 0—2

First half_1, Los Angeles, Vela, 8 (Diomande), 7th minute. 2, Los Angeles, Nguyen, 1, 20th.

Second half_3, Los Angeles, Alessandrini, 6 (Ibrahimovic), 82nd. 4, Los Angeles, Kamara, 9, 86th.

Goalies_Los Angeles, David Bingham; Los Angeles, Tyler Miller.

Yellow Cards_Alessandrini, Los Angeles, 37th; Dos Santos, Los Angeles, 51st; Skjelvik, Los Angeles, 71st; Lletget, Los Angeles, 89th.

Referee_Alan Kelly. Assistant Referees_Cameron Blanchard, Matthew Nelson. 4th Official— Baldomero Toledo.

A_22,716 (22,000)

Lineups

Los Angeles_David Bingham; Michael Ciani, Ashley Cole (Chris Pontius, 64th), Dave Romney, Jorgen Skjelvik; Giovani Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Perry Kitchen (Sebastian Lletget, 75th); Romain Alessandrini, Zlatan Ibrahimovic, Ola Kamara.

Los Angeles_Tyler Miller; Steven Beitashour, Laurent Ciman, Jordan Harvey, Walker Zimmermann; Benny Feilhaber, Mark Anthony Kaye (Eduard Atuesta, 20th), Lee Nguyen (Andre Horta, 77th); Latif Blessing (Diego Rossi, 81st), Adama Diomande, Carlos Vela.

