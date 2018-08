Galaxy-Union, Sums

By The Associated Press

Los Angeles 0 3—3 Philadelphia 1 0—1

First half_1, Philadelphia, Sapong, 3 (Dockal), 29th minute.

Second half_2, Los Angeles, Kamara, 8 (Ibrahimovic), 48th. 3, Los Angeles, Ibrahimovic, 12 (Alessandrini), 63rd. 4, Los Angeles, Ciani, 1 (Alessandrini), 82nd.

Goalies_Los Angeles, David Bingham; Philadelphia, Andre Blake.

Yellow Cards_Picault, Philadelphia, 31st; Ciani, Los Angeles, 64th; Medunjanin, Philadelphia, 79th; Alessandrini, Los Angeles, 80th.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Logan Brown, Brian Dunn. 4th Official_Alejandro Mariscal.

A_19,013 (20,000)

___

Lineups

Los Angeles_David Bingham; Michael Ciani, Tomas Hilliard Arce (Romain Alessandrini, 46th), Dave Romney, Jorgen Skjelvik; Servando Carrasco, Giovani Dos Santos (Emmanuel Boateng, 90th), Jonathan Dos Santos, Chris Pontius (Sheanon Williams, 79th); Zlatan Ibrahimovic, Ola Kamara.

Philadelphia_Andre Blake; Fabinho, Raymon Gaddis, Mark McKenzie, Auston Trusty; Alejandro Bedoya, Borek Dockal, Marcus Epps (David Accam, 60th), Haris Medunjanin (Warren Creavalle, 85th), Fafa Picault; C.J. Sapong (Cory Burke, 68th).

