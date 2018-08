Giants 2, Cubs 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora cf 5 0 1 0 0 1 .323 Russell ss 5 0 1 1 0 0 .279 Baez 2b 4 0 0 0 1 1 .292 Rizzo 1b 5 0 0 0 0 1 .240 Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 Contreras c 3 0 0 0 2 1 .284 Zobrist rf-lf 3 0 1 0 1 0 .295 Bote 3b 4 0 0 0 0 2 .263 Rosario p 0 0 0 0 0 0 1.000 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .200 Caratini 1b 0 0 0 0 0 0 .268 Happ lf-3b 4 1 1 0 0 2 .256 Hendricks p 3 0 0 0 0 1 .083 Heyward rf 0 0 0 0 1 0 .280 Totals 36 1 4 1 5 9

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Duggar cf 5 0 1 0 0 3 .273 Posey c 5 0 0 0 0 1 .280 McCutchen rf 5 1 1 0 0 0 .261 Belt 1b 4 0 2 0 1 1 .303 Crawford ss 4 0 0 0 1 1 .296 Sandoval 3b 5 0 2 1 0 0 .260 Hanson 2b 4 1 0 0 0 1 .276 Pence lf 4 0 2 0 0 0 .214 Suarez p 2 0 1 0 0 1 .036 Watson p 0 0 0 0 0 0 — Melancon p 0 0 0 0 0 0 — a-Slater ph 1 0 0 0 0 1 .270 Smith p 0 0 0 0 0 0 — Moronta p 0 0 0 0 0 0 .000 b-d’Arnaud ph 1 0 0 0 0 1 .000 Blach p 0 0 0 0 0 0 .040 Totals 40 2 9 1 2 10

Chicago 001 000 000 00—1 4 2 San Francisco 000 010 000 01—2 9 0

One out when winning run scored.

a-struck out for Melancon in the 8th. b-struck out for Moronta in the 10th.

E_Rizzo 2 (5). LOB_Chicago 7, San Francisco 9. 2B_Russell (17), Zobrist (12), Happ (11), Sandoval (7). 3B_Pence (1). RBIs_Russell (32), Sandoval (35). SB_Baez (17).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Rizzo, Zobrist, Bote); San Francisco 2 (Duggar, Hanson). RISP_Chicago 1 for 8; San Francisco 1 for 4.

Runners moved up_Rizzo. GIDP_Zobrist, Crawford.

DP_Chicago 1 (Rizzo, Russell); San Francisco 1 (Hanson, Crawford, Belt).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks 8 1-3 5 1 0 1 8 109 3.93 Rosario 1 0 0 0 0 0 7 1.44 Cishek, L, 2-1 1 3 1 1 0 2 18 2.01 Strop 0 1 0 0 1 0 3 2.50 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Suarez 6 3 1 1 4 5 103 3.75 Watson 1 0 0 0 0 0 8 1.50 Melancon 1 0 0 0 0 0 8 2.77 Smith 1 1 0 0 0 2 18 1.03 Moronta 1 0 0 0 1 2 16 1.82 Blach, W, 6-5 1 0 0 0 0 0 17 4.57

Inherited runners-scored_Rosario 1-0, Strop 2-1.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Laz Diaz; Second, Manny Gonzalez; Third, Jansen Visconti.

T_3:09. A_38,024 (41,915).

