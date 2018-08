Giants 8, Brewers 5

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 0 0 1 0 0 .296 Yelich rf 4 1 2 0 0 2 .320 Aguilar 1b 4 0 0 0 0 0 .280 Braun lf 4 1 1 2 0 1 .234 Moustakas 3b 4 0 1 0 0 0 .248 Perez 2b 4 1 2 1 0 1 .253 Pina c 4 0 2 0 0 1 .220 Arcia ss 3 1 1 0 1 0 .202 Guerra p 1 0 0 0 0 0 .080 a-Thames ph 1 0 1 0 0 0 .250 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Jennings p 0 0 0 0 0 0 .667 c-Shaw ph 1 1 1 1 0 0 .245 Williams p 0 0 0 0 0 0 .333 Burnes p 0 0 0 0 0 0 — f-Saladino ph 1 0 0 0 0 1 .259 Totals 36 5 11 5 1 6

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. McCutchen rf 3 1 1 0 1 1 .253 Watson p 0 0 0 0 0 0 — e-Blach ph 1 0 0 0 0 1 .037 Smith p 0 0 0 0 0 0 — Posey c 5 2 4 3 0 0 .290 Crawford ss 5 0 2 0 0 1 .285 Longoria 3b 3 1 1 1 1 2 .248 Sandoval 1b 3 1 1 2 0 0 .248 Slater 1b-lf 2 0 1 0 0 1 .302 Duggar cf 2 0 0 1 1 1 .276 Hanson 2b 4 0 1 0 0 2 .276 Hernandez lf-rf 3 2 1 1 1 0 .269 Suarez p 1 1 1 0 1 0 .067 b-Pence ph 1 0 0 0 0 0 .221 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — d-d’Arnaud ph-1b 1 0 0 0 0 0 .278 Totals 34 8 13 8 5 9

Milwaukee 200 011 100—5 11 0 San Francisco 004 130 00x—8 13 0

a-singled for Guerra in the 5th. b-lined out for Suarez in the 6th. c-homered for Jennings in the 7th. d-out on fielder’s choice for Dyson in the 7th. e-struck out for Watson in the 8th. f-struck out for Burnes in the 9th.

LOB_Milwaukee 5, San Francisco 9. 2B_Arcia (6), Posey (21). 3B_Sandoval (1). HR_Braun (11), off Suarez; Perez (8), off Suarez; Shaw (20), off Dyson; Hernandez (12), off Guerra. RBIs_Cain (29), Braun 2 (40), Perez (26), Shaw (60), Posey 3 (36), Longoria (35), Sandoval 2 (40), Duggar (6), Hernandez (31). SF_Longoria, Duggar.

Runners left in scoring position_Milwaukee 3 (Cain, Aguilar, Guerra); San Francisco 3 (Slater, d’Arnaud 2). RISP_Milwaukee 0 for 6; San Francisco 3 for 8.

Runners moved up_Pina, Cain. LIDP_Posey. GIDP_Pina.

DP_Milwaukee 1 (Aguilar); San Francisco 2 (Longoria, Sandoval), (Slater, Dyson).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Guerra, L, 6-7 4 5 5 5 3 5 85 3.43 Albers 1-3 2 3 3 1 0 31 4.34 Jennings 1 2-3 2 0 0 0 0 29 3.14 Williams 1 2 0 0 1 1 23 3.43 Burnes 1 2 0 0 0 3 21 0.00 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Suarez, W, 4-6 6 8 4 4 1 4 86 4.11 Dyson 1 2 1 1 0 0 14 2.96 Watson, H, 23 1 0 0 0 0 1 14 2.12 Smith, S, 5-6 1 1 0 0 0 1 10 1.41

Inherited runners-scored_Jennings 1-1. WP_Suarez.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, D.J. Reyburn; Second, Sam Holbrook; Third, Ryan Blakney.

T_3:12. A_41,312 (41,915).

