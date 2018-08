Honda Indy 200 at Mid-Ohio Results

By The Associated Press

Sunday At Mid-Ohio Sports Car Course Lexington, Ohio Lap length: 2.258 miles (Start position in parentheses)

1. (1) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 90 laps, Running

2. (5) Robert Wickens, Dallara-Honda, 90 laps, Running

3. (2) Will Power, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

4. (4) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

5. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 90 laps, Running

6. (24) Sebastien Bourdais, Dallara-Honda, 90 laps, Running

7. (3) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 90 laps, Running

8. (17) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

9. (7) Graham Rahal, Dallara-Honda, 90 laps, Running

10. (12) Zach Veach, Dallara-Honda, 90 laps, Running

11. (13) Marco Andretti, Dallara-Honda, 90 laps, Running

12. (16) Jordan King, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

13. (18) Spencer Pigot, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

14. (10) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 90 laps, Running

15. (11) Ed Jones, Dallara-Honda, 90 laps, Running

16. (15) Charlie Kimball, Dallara-Chevrolet, 89 laps, Running

17. (8) Takuma Sato, Dallara-Honda, 89 laps, Running

18. (19) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 89 laps, Running

19. (21) Matheus Leist, Dallara-Chevrolet, 89 laps, Running

20. (20) Jack Harvey, Dallara-Honda, 89 laps, Running

21. (23) Rene Binder, Dallara-Chevrolet, 89 laps, Running

22. (14) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 88 laps, Running

23. (22) Pietro Fittipaldi, Dallara-Honda, 88 laps, Running

24. (6) Max Chilton, Dallara-Chevrolet, 88 laps, Running

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 116.957 mph.

Time of Race: 1:44:15.2137.

Margin of Victory: 12.8285 seconds.

Cautions: 0 for 0 laps.

Lead Changes: 5 among 3 drivers.

Lap Leaders: Rossi 1-29, Wickens 30-39, Power 40-48, Rossi 49-59, Wickens 60-64, Rossi 65-90.

Point standings: Dixon 494, Rossi 448, Newgarden 434, Power 407, Hunter-Reay 399, Wickens 380, Pagenaud 344, Rahal 335, Hinchcliffe 328, Bourdais 293.

