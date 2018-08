Honda Indy Toronto Lineup

By The Associated Press

After Saturday qualifying; race Sunday At Exhibition Place Toronto Lap length: 1.786 miles (Car number in parentheses)

1. (1) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 108.068.

2. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 107.713.

3. (22) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 107.585.

4. (12) Will Power, Dallara-Chevrolet, 107.372.

5. (27) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 106.051.

6. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 105.991.

7. (30) Takuma Sato, Dallara-Honda, 108.845.

8. (20) Jordan King, Dallara-Chevrolet, 108.817.

9. (5) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 108.685.

10. (6) Robert Wickens, Dallara-Honda, 108.662.

11. (88) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 108.401.

12. (4) Matheus Leist, Dallara-Chevrolet, 108.146.

13. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 85.984.

14. (98) Marco Andretti, Dallara-Honda, 106.854.

15. (14) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 85.763.

16. (21) Spencer Pigot, Dallara-Chevrolet, 106.833.

17. (18) Sebastien Bourdais, Dallara-Honda, 85.565.

18. (59) Max Chilton, Dallara-Chevrolet, 106.681.

19. (32) Rene Binder, Dallara-Chevrolet, 84.719.

20. (23) Charlie Kimball, Dallara-Chevrolet, 106.395.

21. (10) Ed Jones, Dallara-Honda, No Speed.

22. (26) Zach Veach, Dallara-Honda, 106.175.

23. (19) Zachary Claman De Melo, Dallara-Honda, 106.026.

