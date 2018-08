Impact-Timbers, Sums

By The Associated Press

Montreal 2 0—2 Portland 1 1—2

First half_1, Montreal, Taider, 5 (Silva), 23rd minute. 2, Portland, Armenteros, 7, 39th. 3, Montreal, Mancosu, 2 (Piatti), 41st.

Second half_4, Portland, Valeri, 7, 65th.

Goalies_Montreal, Evan Bush; Portland, Jeff Attinella.

Yellow Cards_Piette, Montreal, 19th.

Referee_Fotis Bazakos. Assistant Referees_Charles Morgante, Chris Wattam. 4th Official— Daniel Radford.

A_21,144 (21,144 )

___

Lineups

Montreal_Evan Bush; Rudy Camacho (Victor Cabrera, 36th), Rod Fanni, Jukka Raitala, Alejandro Silva (Michael Petrasso, 86th); Daniel Lovitz, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Shamit Shome (Mathieu Choiniere, 89th), Saphir Taider; Matteo Mancosu.

Portland_Jeff Attinella; Julio Cascante, Larrys Mabiala, Alvas Powell, Zarek Valentin; Sebastian Blanco (Dairon Asprilla, 87th), Andres Flores, Lawrence Olum, Cristhian Paredes (Andy Polo, 69th), Diego Valeri; Samuel Armenteros.

