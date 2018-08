Indians 3, Royals 2

By The Associated Press

Cleveland Kansas City ab r h bi ab r h bi Lindor ss 4 1 0 0 Mrrfeld 2b 3 0 1 1 Brntley lf 3 1 1 1 R.Hrrra cf 3 0 1 0 J.Rmirz 3b 3 0 0 0 S.Perez dh 4 0 2 0 Encrnco dh 2 0 0 1 Duda 1b 4 0 0 0 Alonso 1b 4 0 0 0 Bnfacio rf 4 0 0 0 Kipnis 2b 3 1 1 0 A.Grdon lf 3 1 1 0 Naquin rf 3 0 0 0 H.Dzier 3b 4 0 1 0 R.Perez c 3 0 1 0 A.Escbr ss 4 1 1 0 G.Allen cf 3 0 1 1 Butera c 3 0 1 0 Totals 28 3 4 3 Totals 32 2 8 1

Cleveland 210 000 000—3 Kansas City 010 010 000—2

DP_Cleveland 1. LOB_Cleveland 7, Kansas City 6. 2B_Brantley (20), Kipnis (17), Merrifield (24), A.Gordon (8). SB_Lindor (11), J.Ramirez 2 (17), A.Gordon (5), H.Dozier (1). CS_Merrifield (5), R.Herrera (4). SF_Encarnacion (2), G.Allen (1), Merrifield (4). S_R.Perez (2).

IP H R ER BB SO Cleveland Bauer W,8-6 7 2-3 7 2 2 1 8 Perez H,6 1-3 0 0 0 0 1 Allen S,18-19 1 1 0 0 0 3 Kansas City Oaks L,0-2 4 2 3 3 4 2 Fillmyer 3 0 0 0 1 2 Hill 1 0 0 0 1 1 Peralta 1 2 0 0 0 0

HBP_by Bauer (Gordon). WP_Peralta.

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Fieldin Cubreth; Second, CB Bucknor; Third, Chris Conroy.

T_2:49. A_22,001 (37,903).

