Indians 6, Twins 2

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 2 2 0 1 1 .292 Brantley lf 4 0 0 0 1 1 .295 Ramirez 3b 4 0 3 2 1 0 .298 Encarnacion dh 5 0 1 3 0 1 .235 Alonso 1b 5 0 0 0 0 1 .261 Cabrera rf 3 0 0 0 0 2 .264 Guyer rf 1 0 0 0 0 0 .202 Kipnis 2b 4 0 0 0 0 2 .221 Perez c 3 1 2 0 1 0 .158 G.Allen cf 4 3 3 0 0 0 .224 Totals 37 6 11 5 4 8

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Mauer 1b 5 0 1 0 0 0 .276 Rosario lf 5 0 0 0 0 0 .300 Polanco ss 2 0 0 0 2 1 .275 Morrison dh 3 1 1 1 0 0 .193 Kepler rf 4 0 2 0 0 0 .231 Sano 3b 3 1 1 0 1 0 .205 Adrianza 2b 2 0 0 0 0 1 .248 a-Grossman ph 1 0 0 0 0 0 .249 Cave cf 3 0 1 1 0 2 .279 Wilson c 2 0 0 0 1 1 .167 b-Garver ph 0 0 0 0 1 0 .269 Totals 30 2 6 2 5 5

Cleveland 002 010 201—6 11 0 Minnesota 010 001 000—2 6 1

a-flied out for Adrianza in the 9th. b-walked for Wilson in the 9th.

E_Sano (6). LOB_Cleveland 8, Minnesota 9. 2B_Ramirez (28), Perez (4), Kepler (22), Sano (11). HR_Morrison (14), off Bauer. RBIs_Ramirez 2 (78), Encarnacion 3 (76), Morrison (37), Cave (15). SB_Ramirez (25). SF_Cave. S_Adrianza.

Runners left in scoring position_Cleveland 3 (Encarnacion 2, Alonso); Minnesota 4 (Rosario 2, Kepler, Sano). RISP_Cleveland 4 for 13; Minnesota 0 for 5.

Advertisement

Runners moved up_Brantley, Wilson. GIDP_Brantley, Alonso, Sano.

DP_Cleveland 1 (Ramirez, Kipnis, Alonso); Minnesota 2 (Polanco, Mauer), (Adrianza, Polanco, Mauer).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, W, 10-6 6 1-3 4 2 2 4 3 102 2.34 Hand, H, 5 1 1-3 1 0 0 0 1 18 2.90 C.Allen, S, 21-23 1 1-3 1 0 0 1 1 19 4.43 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, L, 5-8 6 5 3 3 3 6 98 3.47 Belisle 2-3 3 2 2 1 0 14 6.99 Rogers 1-3 0 0 0 0 1 7 4.19 Reed 1 1 0 0 0 0 12 4.71 May 1 2 1 1 0 1 15 9.00

Inherited runners-scored_Hand 1-0, C.Allen 1-0, Rogers 2-0. HBP_Bauer (Morrison).

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Chris Conroy; Second, Shane Livensparger; Third, Fieldin Culbreth.

T_3:08. A_25,407 (38,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.