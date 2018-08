Jack Morris’ Career Statistics

By The Associated Press

Regular Season Year, Team IP W- L BB SO ERA 1977, Det 45.2 1- 1 23 28 3.74 1978, Det 106.0 3- 5 49 48 4.33 1979, Det 197.2 17- 7 59 112 3.28 1980, Det 250.0 16-15 87 97 4.18 1981, Det 198.0 14- 7 78 135 3.05 1982, Det 266.1 17-16 96 232 4.06 1983, Det 293.2 20-13 83 148 3.34 1984, Det 240.1 19-11 87 191 3.60 1985, Det 257.0 16-11 110 223 3.33 1986, Det 267.0 21- 8 82 208 3.27 1987, Det 227.0 18-11 93 168 3.38 1988, Det 235.0 15-13 83 115 3.94 1989, Det 170.1 6-14 59 162 4.86 1990, Det 249.2 15-18 97 162 4.51 1991, Min 246.2 18-12 92 163 3.43 1992, Tor 240.2 21- 6 80 132 4.04 1993, Tor 152.2 7-12 65 103 6.19 1994, Cle 141.1 10- 6 67 100 5.60 Totals 3824.0 254-186 1390 2478 3.90

___

League Championship Series Year, Opp IP W-L BB SO ERA 1984, KC 7.0 1-0 1 4 1.29 1987, Min 8.0 0-1 3 7 6.75 1991, Tor 13.1 2-0 1 7 4.05 1992, Oak 12.1 0-1 9 6 6.57 Totals 40.2 3-2 14 24 4.87

___

World Series Year, Opp IP W-L BB SO ERA 1984, SD 18.0 2-0 3 13 2.00 1991, Atl 23.0 2-0 9 15 1.17 1992, Atl 10.2 0-2 6 12 8.44 Totals 51.2 4-2 18 40 2.96

