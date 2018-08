Jim Thome Career Stats

By The Associated Press

Regular Season Year, Team AB R H HR RBI Avg 1991, Cle 98 7 25 1 9 .255 1992, Cle 117 8 24 2 12 .205 1993, Cle 154 28 41 7 22 .266 1994, Cle 321 58 86 20 52 .268 1995, Cle 452 92 142 25 73 .314 1996, Cle 505 122 157 38 116 .311 1997, Cle 496 104 142 40 102 .286 1998, Cle 440 89 129 30 85 .293 1999, Cle 494 101 137 33 108 .277 2000, Cle 557 106 150 37 106 .269 2001, Cle 526 101 153 49 124 .291 2002, Cle 480 101 146 52 118 .304 2003, Phi 578 111 154 47 131 .266 2004, Phi 508 97 139 42 105 .274 2005, Phi 193 26 40 7 30 .207 2006, Chw 490 108 141 42 109 .288 2007, Chw 432 79 119 35 96 .275 2008, Chw 503 93 123 34 90 .245 2009, Chw,LAD 362 55 90 23 77 .249 2010, Min 276 48 78 25 59 .283 2011, Min,Cle 277 32 71 15 50 .256 2012, Phi,Bal 163 17 41 8 25 .252 Totals 8422 1583 2328 612 1699 .276

___

Wild Card Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 2012, Tex 3 0 1 0 0 .333

___

Divisional Playoff Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1995, Bos 13 1 2 1 3 .154 1996, Bal 10 1 3 0 0 .300 1997, NYY 15 1 3 0 1 .200 1998, Bos 15 2 2 2 2 .133 1999, Bos 17 7 6 4 10 .353 2001, Sea 19 2 3 1 1 .158 2008, TB 16 1 2 0 1 .125 2009, StL 2 0 0 0 0 .000 2010, NYY 10 2 1 0 0 .100 2012, NYY 12 0 1 0 0 .083 Totals 129 17 23 8 18 .178

___

League Championship Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1995, Sea 15 2 4 2 5 .267 1997, Bal 14 3 1 0 0 .071 1998, NYY 23 4 7 4 8 .304 2009, Phi 1 0 1 0 0 1.000 Totals 53 9 13 6 13 .245

___

Advertisement

World Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1995, Atl 19 1 4 1 2 .211 1997, Fla 28 8 8 2 4 .286 Totals 47 9 12 3 6 .255

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.