Ladies Scottish Open Scores

Saturday At Gullane Golf Club Gullane, Scotland Purse: $1.5 million Yardage: 6,480; Par: 71 Third Round Ariya Jutanugarn 67-65-73—205 Amy Yang 66-66-73—205 Minjee Lee 67-68-71—206 Haeji Kang 67-69-71—207 So Yeon Ryu 69-66-72—207 Carlota Ciganda 70-70-68—208 Jin Young Ko 71-70-68—209 Lee-Anne Pace 68-69-72—209 Tiffany Joh 62-67-80—209 Sarah Kemp 70-73-67—210 Mina Harigae 76-66-68—210 Angela Stanford 71-71-68—210 Cristie Kerr 72-68-70—210 Karrie Webb 71-69-70—210 Georgia Hall 71-68-71—210 In-Kyung Kim 66-70-74—210 Moriya Jutanugarn 74-69-68—211 Gaby Lopez 72-70-69—211 Jenny Haglund 72-70-69—211 Brittany Altomare 69-71-71—211 Charley Hull 67-73-71—211 Sung Hyun Park 67-67-77—211 Caroline Masson 68-65-78—211 Jane Park 72-71-69—212 Mo Martin 71-71-70—212 Thidapa Suwannapura 71-71-70—212 Sophia Popov 71-71-70—212 Pannarat Thanapolboonyaras 69-73-70—212 Yu Liu 70-71-71—212 Mel Reid 71-69-72—212 Pornanong Phatlum 73-65-74—212 Celine Boutier 72-66-74—212 Cheyenne Woods 77-66-70—213 Anne Van Dam 73-70-70—213 Casey Danielson 72-71-70—213 Sei Young Kim 74-68-71—213 Jacqui Concolino 72-70-71—213 Kelsey MacDonald 67-75-71—213 Manon Molle 72-69-72—213 Ashleigh Buhai 71-70-72—213 Bronte Law 68-73-72—213 Ryann O’Toole 72-68-73—213 Peiyun Chien 70-66-77—213 Jenny Shin 66-70-77—213 Lindy Duncan 75-68-71—214 Chella Choi 75-68-71—214 Kylie Henry 73-70-71—214 Christina Kim 72-71-71—214 Isabelle Boineau 71-72-71—214 Nuria Iturrios 74-68-72—214 Annabel Dimmock 68-74-72—214 Sarah Jane Smith 74-66-74—214 Maria Torres 74-66-74—214 Aditi Ashok 70-69-75—214 Su Oh 68-66-80—214 Amy Boulden 69-74-72—215 Katherine Kirk 70-72-73—215 Brittany Marchand 72-69-74—215 Nanna Koerstz Madsen 71-70-74—215 Wei-Ling Hsu 71-70-74—215 Karolin Lampert 71-70-74—215 Nicole Broch Larsen 71-69-75—215 Mika Miyazato 71-68-76—215 Sandra Gal 71-70-75—216 Anna Nordqvist 70-71-75—216 Marianne Skarpnord 70-70-76—216 Nasa Hataoka 70-67-79—216 Alena Sharp 73-68-76—217 Isi Gabsa 70-71-76—217 Jodi Ewart Shadoff 70-70-77—217 Ally McDonald 69-71-77—217 Caroline Inglis 68-71-78—217 Jaye Marie Green 74-69-75—218 Robynn Ree 72-70-76—218 Paula Creamer 71-69-78—218 Jeong Eun Lee 68-71-79—218 Lydia Hall 73-70-76—219 Xiyu Lin 68-72-79—219 Lauren Kim 68-72-80—220 Karoline Lund 67-72-83—222

