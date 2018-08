LPGA-KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Kemper Lakes GC Kildeer, Ill. Purse: $3.65 million Yardage: 6,751; Par: 72

(x-won on second playoff hole)

Final x-Sung Hyun Park, $547,500 66-72-71-69—278 -10 Nasa Hataoka, $290,806 69-72-73-64—278 -10 So Yeon Ryu, $290,806 69-69-67-73—278 -10 Jessica Korda, $170,709 67-75-71-68—281 -7 Angel Yin, $170,709 73-69-68-71—281 -7 Charley Hull, $114,421 68-75-72-67—282 -6 Brooke M. Henderson, $114,421 67-71-70-74—282 -6 Jacqui Concolino, $82,741 70-73-73-67—283 -5 Lizette Salas, $82,741 70-74-69-70—283 -5 In-Kyung Kim, $82,741 73-70-69-71—283 -5 Moriya Jutanugarn, $82,741 68-72-73-71—284 -4 Jin Young Ko, $62,792 73-72-68-71—284 -4 Amy Yang, $62,792 70-74-69-71—284 -4 Sarah Jane Smith, $62,792 73-72-68-71—284 -4 Lexi Thompson, $50,689 72-73-72-68—285 -3 Lindy Duncan, $50,689 74-71-68-72—285 -3 Hyo Joo Kim, $50,689 70-72-70-73—285 -3 Jaye Marie Green, $41,023 67-74-74-71—286 -2 Marina Alex, $41,023 72-73-69-72—286 -2 Amy Olson, $41,023 69-74-71-72—286 -2 Annie Park, $41,023 71-69-73-73—286 -2 Ryann O’Toole, $41,023 73-71-69-73—286 -2 Shanshan Feng, $41,023 74-72-67-73—286 -2 Bronte Law, $41,023 72-70-69-75—286 -2 Minjee Lee, $33,958 69-76-72-70—287 -1 Jodi Ewart Shadoff, $33,958 70-75-72-70—287 -1 Sei Young Kim, $33,958 71-71-71-74—287 -1 Michelle Wie, $30,143 71-74-72-71—288 E Stacy Lewis, $30,143 70-76-70-72—288 E Dani Holmqvist, $30,143 70-71-71-76—288 E Maude-Aimee Leblanc, $27,313 68-77-73-71—289 +1 Lydia Ko, $27,313 74-66-73-76—289 +1 Danielle Kang, $22,726 73-69-75-73—290 +2 Brittany Altomare, $22,726 67-75-75-73—290 +2 Robynn Ree, $22,726 70-73-75-72—290 +2 Pannarat Thanapolboonyaras, $22,726 72-75-72-71—290 +2 Mo Martin, $22,726 71-73-71-75—290 +2 Eun-Hee Ji, $22,726 70-75-70-75—290 +2 Carlota Ciganda, $22,726 70-69-73-78—290 +2 Ariya Jutanugarn, $17,058 72-73-73-73—291 +3 Jane Park, $17,058 73-72-73-73—291 +3 Sandra Gal, $17,058 72-74-71-74—291 +3 Georgia Hall, $17,058 72-74-73-72—291 +3 Nelly Korda, $17,058 74-73-68-76—291 +3 Brittany Lincicome, $17,058 71-75-74-71—291 +3 Gaby Lopez, $17,058 71-74-75-71—291 +3 Karrie Webb, $14,302 70-76-74-72—292 +4 Ashleigh Buhai, $14,302 72-70-71-79—292 +4 Sandra Changkija, $12,395 72-72-74-75—293 +5 Cristie Kerr, $12,395 75-68-73-77—293 +5 Hee Young Park, $12,395 71-71-76-75—293 +5 Wichanee Meechai, $12,395 71-70-77-75—293 +5 Pernilla Lindberg, $12,395 71-76-72-74—293 +5 Jackie Stoelting, $12,395 70-75-74-74—293 +5 Emma Talley, $10,887 71-72-77-74—294 +6 Paula Creamer, $10,887 72-74-76-72—294 +6 Chella Choi, $9,966 71-74-74-76—295 +7 Sophia Popov, $9,966 75-71-74-75—295 +7 Caroline Masson, $9,966 71-76-74-74—295 +7 Mel Reid, $9,043 71-74-73-78—296 +8 Brittany Marchand, $9,043 71-76-76-73—296 +8 Ayako Uehara, $9,043 72-74-78-72—296 +8 Angela Stanford, $8,489 70-75-73-79—297 +9 Mirim Lee, $8,489 70-74-74-79—297 +9 Aditi Ashok, $8,489 70-73-81-73—297 +9 Sakura Yokomine, $8,028 73-74-76-75—298 +10 Laetitia Beck, $8,028 68-78-79-73—298 +10 Cheyenne Woods, $7,498 75-72-75-78—300 +12 Cindy LaCrosse, $7,498 72-73-77-78—300 +12 Perrine Delacour, $7,498 74-73-77-76—300 +12 Alena Sharp, $7,498 69-78-80-73—300 +12 Jeong Eun Lee, $7,196 70-74-75-84—303 +15 Lauren Kim, $7,104 71-76-79-82—308 +20

