LPGA-Ladies Scottish Open Par Scores

By The Associated Press

Thursday At Gullane Golf Club Gullane, Scotland Purse: $1.5 million Yardage: 6,480; Par: 71 (35-36) First Round Tiffany Joh 31-31—62 -9 In-Kyung Kim 34-32—66 -5 Amy Yang 34-32—66 -5 Jenny Shin 34-32—66 -5 Minjee Lee 34-33—67 -4 Kelsey MacDonald 34-33—67 -4 Sung Hyun Park 31-36—67 -4 Charley Hull 31-36—67 -4 Ariya Jutanugarn 34-33—67 -4 Haeji Kang 34-33—67 -4 Karoline Lund 35-32—67 -4 Caroline Masson 35-33—68 -3 Caroline Inglis 35-33—68 -3 Lauren Kim 34-34—68 -3 Xiyu Lin 36-32—68 -3 Annabel Dimmock 35-33—68 -3 Daniela Iacobelli 34-34—68 -3 Jeong Eun Lee 33-35—68 -3 Su Oh 35-33—68 -3 Justine Dreher 31-37—68 -3 Lee-Anne Pace 32-36—68 -3 Bronte Law 33-35—68 -3 Pannarat Thanapolboonyaras 34-35—69 -2 Amy Boulden 36-33—69 -2 Catriona Matthew 35-34—69 -2 So Yeon Ryu 36-33—69 -2 Brittany Altomare 37-32—69 -2 Ally McDonald 35-34—69 -2 Isi Gabsa 35-35—70 -1 Carlota Ciganda 35-35—70 -1 Nasa Hataoka 36-34—70 -1 Camille Chevalier 33-37—70 -1 Perrine Delacour 34-36—70 -1 Peiyun Chien 34-36—70 -1 Anna Nordqvist 35-35—70 -1 Ursula Wikstrom 35-35—70 -1 Yu Liu 36-34—70 -1 Marianne Skarpnord 36-34—70 -1 Sarah Kemp 34-36—70 -1 Katherine Kirk 35-35—70 -1 Aditi Ashok 34-36—70 -1 Jodi Ewart Shadoff 34-36—70 -1 Noora Komulainen 36-35—71 E Thidapa Suwannapura 37-34—71 E Carmen Alonso 36-35—71 E Isabelle Boineau 36-35—71 E Nanna Koerstz Madsen 35-36—71 E Mel Reid 38-33—71 E Ayako Uehara 34-37—71 E Jin Young Ko 36-35—71 E Paula Creamer 36-35—71 E Karrie Webb 36-35—71 E Georgia Hall 35-36—71 E Ashleigh Buhai 35-36—71 E Karolin Lampert 37-34—71 E Sophia Popov 36-35—71 E Maude-Aimee Leblanc 35-36—71 E Mika Miyazato 35-36—71 E Sandra Gal 36-35—71 E Wei-Ling Hsu 35-36—71 E Mo Martin 33-38—71 E Angela Stanford 35-36—71 E Nicole Broch Larsen 34-37—71 E Meghan MacLaren 34-38—72 +1 Jenny Haglund 36-36—72 +1 Ryann O’Toole 36-36—72 +1 Laetitia Beck 36-36—72 +1 Brittany Marchand 39-33—72 +1 Gaby Lopez 36-36—72 +1 Sherman Santiwiwatthanaphong 36-36—72 +1 Laura Davies 32-40—72 +1 Cristie Kerr 37-35—72 +1 Jane Park 35-37—72 +1 Kanyalak Preedasuttijit 36-36—72 +1 Christina Kim 36-36—72 +1 Carly Booth 35-37—72 +1 Liz Young 37-35—72 +1 Becky Brewerton 35-37—72 +1 Robynn Ree 36-36—72 +1 Casey Danielson 35-37—72 +1 Manon Molle 34-38—72 +1 Jacqui Concolino 36-36—72 +1 Morgan Pressel 35-37—72 +1 Emma Talley 35-37—72 +1 Angel Yin 36-36—72 +1 Celine Boutier 36-36—72 +1 Lydia Hall 36-37—73 +2 Wichanee Meechai 38-35—73 +2 Amelia Lewis 34-39—73 +2 Luna Sobron 37-36—73 +2 Anne Van Dam 35-38—73 +2 Lydia Ko 36-37—73 +2 Pornanong Phatlum 38-35—73 +2 Holly Clyburn 37-36—73 +2 Madelene Sagstrom 34-39—73 +2 Jessica Karlsson 36-37—73 +2 Alena Sharp 35-38—73 +2 Kylie Henry 37-36—73 +2 Marta Sanz Barrio 36-37—73 +2 Sarah Schober 38-35—73 +2 Katie Burnett 35-38—73 +2 Valentine Derrey 37-37—74 +3 Brianna Do 39-35—74 +3 Erynne Lee 38-36—74 +3 Valdis Jonsdottir 38-36—74 +3 Moriya Jutanugarn 36-38—74 +3 Sarah Jane Smith 35-39—74 +3 Rebecca Artis 39-35—74 +3 Jaye Marie Green 38-36—74 +3 Klara Spilkova 38-36—74 +3 Sei Young Kim 39-35—74 +3 Nuria Iturrios 38-36—74 +3 Mariajo Uribe 34-40—74 +3 Leticia Ras-Anderica 35-39—74 +3 Maria Torres 37-37—74 +3 Mi Hyang Lee 35-39—74 +3 Gemma Dryburgh 38-36—74 +3 Beth Allen 37-38—75 +4 Gabriella Cowley 36-39—75 +4 Vikki Laing 36-39—75 +4 Michele Thomson 36-39—75 +4 Linda Wessberg 37-38—75 +4 Lindy Duncan 37-38—75 +4 Michelle Wie 39-36—75 +4 Lina Boqvist 38-37—75 +4 Kim Kaufman 36-39—75 +4 Camilla Lennarth 37-38—75 +4 Felicity Johnson 36-39—75 +4 Chella Choi 37-38—75 +4 Astrid Vayson de Pradenne 34-41—75 +4 Christine Wolf 37-38—75 +4 Beatriz Recari 38-37—75 +4 Hannah Green 38-38—76 +5 Dani Holmqvist 37-39—76 +5 Mina Harigae 38-38—76 +5 Mi Jung Hur 38-38—76 +5 Emily Pedersen 37-39—76 +5 Amy Olson 38-38—76 +5 Ana Menendez 39-38—77 +6 Benyapa Niphatsophon 40-37—77 +6 Whitney Hillier 39-38—77 +6 Malene Jorgensen 39-38—77 +6 Celine Herbin 38-39—77 +6 Cheyenne Woods 38-39—77 +6 Olafia Kristinsdottir 40-37—77 +6 Nicole Garcia 39-38—77 +6 Hannah Burke 40-37—77 +6 Trish Johnson 41-37—78 +7 Chloe Leurquin 39-39—78 +7 Hyo Joo Kim 41-37—78 +7 Pernilla Lindberg 41-37—78 +7 Cydney Clanton 36-42—78 +7 Florentyna Parker 37-42—79 +8 Olivia Cowan 37-42—79 +8 Caroline Martens 42-38—80 +9 Agathe Sauzon 36-45—81 +10

