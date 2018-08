LPGA-Marathon Classic Scores

By The Associated Press

Saturday At Highland Meadows Golf Club Sylvania, Ohio Purse: $1.6 million Yardage: 6,541; Par: 71 Third Round (a-amateur) Brooke M. Henderson 67-66-69—202 Angela Stanford 73-65-65—203 Brittany Lincicome 68-68-67—203 Jacqui Concolino 66-69-69—204 Daniela Darquea 75-64-66—205 a-Jennifer Kupcho 68-71-66—205 Katherine Perry 68-69-68—205 Celine Herbin 69-67-69—205 Caroline Inglis 67-69-69—205 Christina Kim 67-69-69—205 In-Kyung Kim 66-70-69—205 Mirim Lee 66-70-69—205 Emma Talley 68-67-70—205 In Gee Chun 66-69-70—205 Thidapa Suwannapura 65-69-71—205 Mel Reid 70-71-65—206 Xiyu Lin 67-73-66—206 Jaye Marie Green 70-69-67—206 Austin Ernst 68-71-67—206 Mina Harigae 68-69-69—206 Charley Hull 73-69-65—207 P.K. Kongkraphan 72-70-65—207 Cydney Clanton 69-72-66—207 Marina Alex 68-72-67—207 Annie Park 67-72-68—207 Kris Tamulis 67-72-68—207 Lee-Anne Pace 70-68-69—207 Mo Martin 69-68-70—207 Caroline Hedwall 66-67-74—207 Benyapa Niphatsophon 72-70-66—208 Ally McDonald 70-72-66—208 Sandra Changkija 68-72-68—208 Nanna Koerstz Madsen 68-72-68—208 Pannarat Thanapolboonyaras 74-65-69—208 Brittany Marchand 70-68-70—208 Lexi Thompson 70-68-70—208 Brianna Do 69-69-70—208 Yani Tseng 66-72-70—208 Sherman Santiwiwatthanaphong 72-69-68—209 Haru Nomura 71-70-68—209 Wichanee Meechai 67-72-70—209 Olafia Kristinsdottir 70-68-71—209 Chella Choi 68-70-71—209 Wei-Ling Hsu 68-70-71—209 Peiyun Chien 69-73-68—210 Jennifer Song 70-71-69—210 Martina Edberg 71-69-70—210 Cheyenne Woods 70-69-71—210 Dori Carter 72-70-69—211 Yu Liu 71-71-69—211 Allison Emrey 67-75-69—211 Tiffany Joh 70-71-70—211 Pornanong Phatlum 72-67-72—211 Angel Yin 71-68-72—211 Katelyn Dambaugh 66-72-73—211 Robynn Ree 72-70-70—212 Julieta Granada 71-71-70—212 Beth Allen 72-70-71—213 Alena Sharp 71-71-71—213 Camilla Lennarth 70-71-72—213 Stacy Lewis 68-73-72—213 a-Bianca Pagdanganan 71-68-74—213 Celine Boutier 72-70-72—214 Luna Sobron 71-71-72—214 Sei Young Kim 69-72-73—214 Paula Reto 75-67-73—215 Cindy LaCrosse 68-74-73—215 Alison Lee 73-68-74—215 Emily Pedersen 68-71-76—215 Mind Muangkhumsakul 70-72-74—216 Hyo Joo Kim 69-73-74—216

