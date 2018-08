LPGA Tour Statistics

By The Associated Press

Through July 8 Scoring

1, Ariya Jutanugarn, 69.522. 2, Jessica Korda, 69.548. 3, Jin Young Ko, 69.607. 4, Minjee Lee, 69.81. 5, Moriya Jutanugarn, 69.877. 6, Amy Yang, 69.919. 7, In Gee Chun, 69.923. 8, Inbee Park, 69.946. 9, Anna Nordqvist, 70.021. 10, Lexi Thompson, 70.067.

Driving Distance

1, Maude-Aimee Leblanc, 276.1. 2, Yani Tseng, 276.0. 3, Lexi Thompson, 274.5. 4, Sung Hyun Park, 272.8. 5, Angel Yin, 272.5. 6, Brittany Lincicome, 271.5. 7, Brooke M. Henderson, 270.5. 8, Jessica Korda, 270.2. 9, Madelene Sagstrom, 269.8. 10, Nanna Koerstz Madsen, 269.3.

Greens in Regulation

1, Jin Young Ko, .777. 2, Lexi Thompson, .757. 3, Brooke M. Henderson, .750. 4, Anna Nordqvist, .749. 5, Annie Park, .743. 6, Austin Ernst, .742. 7, Shanshan Feng, .741. 8, Charley Hull, .741. 9, Chella Choi, .739. 10, Jessica Korda, .737.

Putts per GIR

1, Ariya Jutanugarn, 1.71. 2, Moriya Jutanugarn, 1.74. 3, , Jessica Korda, 1.75. 4, , Inbee Park, 1.75. 5, In Gee Chun, 1.75. 6, Sei Young Kim, 1.75. 7, Amy Yang, 1.75. 8 (tie), Aditi Ashok and Charley Hull, 1.76. 10, Lydia Ko, 1.76.

Advertisement

Birdies

1, Ariya Jutanugarn, 293. 2, Moriya Jutanugarn, 260. 3, Charley Hull, 239. 4, Sei Young Kim, 234. 5, Minjee Lee, 232. 6, Jin Young Ko, 228. 7 (tie), Brooke M. Henderson and Carlota Ciganda, 225. 9, Lydia Ko, 212. 10 (tie), Nasa Hataoka and So Yeon Ryu, 208.

Eagles

1 (tie), Ariya Jutanugarn and Lexi Thompson, 10. 3 (tie), Jessica Korda and Emily Pedersen, 9. 5 (tie), Peiyun Chien and Moriya Jutanugarn, 8. 7 (tie), Mi Jung Hur, Su Oh and Caroline Masson, 7.

10, 6 tied with 6,

Sand Save Percentage

1, Simin Feng, .625. 2, Nasa Hataoka, .619. 3, Shanshan Feng, .618. 4, Minjee Lee, .613. 5, Danielle Kang, .604. 6, Amy Yang, .594. 7, Lydia Ko, .585. 8, Angel Yin, .583. 9, Jenny Shin, .571. 10, Pannarat Thanapolboonyaras, .563.

Rounds Under Par

1, Inbee Park, .784. 2, Charley Hull, .778. 3, Minjee Lee, .724. 4, Carlota Ciganda, .722. 5, In Gee Chun, .718. 6, Jessica Korda, .714. 7, Lydia Ko, .707. 8, Amy Yang, .703. 9, Shanshan Feng, .702. 10, Jin Young Ko, .696.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.