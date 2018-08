Mariners 8, White Sox 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 4 1 2 2 0 0 .244 L.Garcia lf 4 0 0 0 0 2 .282 Abreu 1b 4 0 1 0 0 2 .250 A.Garcia rf 4 0 0 0 0 1 .273 Davidson dh 4 0 1 0 0 2 .221 Moncada 2b 4 0 0 0 0 1 .231 Smith c 2 0 0 0 1 1 .310 Sanchez 3b 3 0 0 0 0 1 .260 Engel cf 3 1 1 0 0 1 .217 Totals 32 2 5 2 1 11

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 4 0 1 0 0 0 .290 Segura ss 4 1 1 0 0 0 .321 Haniger rf 1 2 0 0 3 0 .270 Cruz dh 4 1 1 0 0 0 .264 Seager 3b 3 2 1 1 1 0 .233 Span lf 2 0 0 1 1 0 .266 Healy 1b 4 2 3 6 0 1 .244 Zunino c 4 0 0 0 0 2 .185 Heredia cf 3 0 0 0 0 0 .224 Totals 29 8 7 8 5 3

Chicago 000 002 000—2 5 0 Seattle 500 000 03x—8 7 2

E_Segura (12), Vincent (1). LOB_Chicago 4, Seattle 3. 3B_Gordon (4). HR_Anderson (14), off Gonzales; Healy (19), off Lopez; Healy (20), off Santiago. RBIs_Anderson 2 (42), Seager (57), Span (44), Healy 6 (53). SB_Segura (15). SF_Span.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Moncada, Smith); Seattle 1 (Cruz). RISP_Chicago 0 for 4; Seattle 3 for 7.

GIDP_Moncada, Sanchez.

DP_Seattle 2 (Seager, Gordon, Healy), (Segura, Gordon, Healy).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lopez, L, 4-8 5 5 5 5 4 1 89 4.13 Avilan 1 0 0 0 0 2 9 4.13 Gomez 1 0 0 0 0 0 14 3.86 Volstad 1-3 0 1 1 1 0 7 5.08 Santiago 2-3 2 2 2 0 0 22 5.81 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gonzales, W, 11-5 6 1-3 4 2 2 1 6 84 3.38 Pazos, H, 16 1-3 0 0 0 0 0 4 2.43 Nicasio, H, 18 1-3 0 0 0 0 1 5 6.03 Colome, H, 16 1 1 0 0 0 2 12 3.95 Vincent 1 0 0 0 0 2 19 3.99

Inherited runners-scored_Santiago 1-1, Pazos 2-0, Nicasio 2-0.

Umpires_Home, Tom Woodring; First, Vic Carapazza; Second, Jerry Layne; Third, Jordan Baker.

T_2:53. A_38,207 (47,943).

