Marlins 10, Nationals 2

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Dietrich lf 2 2 1 1 2 0 .289 Anderson rf 6 0 1 0 0 0 .282 Realmuto c-1b 6 2 5 3 0 0 .317 Bour 1b 5 1 2 2 1 2 .235 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Castro 2b 6 0 2 0 0 3 .298 Prado 3b 6 2 4 1 0 1 .217 Riddle ss 6 1 3 2 0 1 .269 Maybin cf 4 1 2 1 2 2 .233 Richards p 0 0 0 0 0 0 .133 Rucinski p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Rojas ph 1 0 1 0 0 0 .259 Conley p 0 0 0 0 0 0 — d-Rivera ph 1 1 1 0 0 0 .202 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — e-Cooper ph 1 0 0 0 0 0 .214 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — g-Holaday ph-c 1 0 0 0 0 0 .165 Totals 45 10 22 10 5 9

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 4 0 0 0 1 2 .292 Madson p 0 0 0 0 0 0 — Severino c 0 0 0 0 0 0 .171 Turner ss 5 0 0 0 0 4 .278 Soto lf 3 1 0 0 2 1 .302 Harper cf 2 0 0 0 3 1 .218 Reynolds 3b-p 4 1 2 0 1 1 .300 Adams 1b 4 0 1 0 1 0 .292 Murphy 2b 3 0 1 2 0 0 .194 Kieboom c-3b 4 0 1 0 0 2 .220 Roark p 1 0 0 0 0 1 .156 a-Taylor ph 0 0 0 0 1 0 .244 Grace p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Difo ph 1 0 0 0 0 1 .248 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — f-Goodwin ph-rf 1 0 0 0 0 1 .190 Totals 32 2 5 2 9 14

Miami 030 100 204—10 22 0 Washington 011 000 000— 2 5 1

a-walked for Roark in the 4th. b-singled for Rucinski in the 5th. c-struck out for Grace in the 6th. d-singled for Conley in the 7th. e-grounded out for Steckenrider in the 8th. f-struck out for Kintzler in the 8th. g-grounded out for Ziegler in the 9th.

E_Reynolds (2). LOB_Miami 17, Washington 13. 2B_Bour (10), Prado (4), Reynolds (3). RBIs_Dietrich (31), Realmuto 3 (44), Bour 2 (42), Prado (8), Riddle 2 (19), Maybin (17), Murphy 2 (10). SB_Bour (1), Rivera (2). CS_Realmuto (2). SF_Murphy. S_Richards 2.

Runners left in scoring position_Miami 10 (Anderson 2, Castro 5, Maybin 2, Holaday); Washington 7 (Turner 2, Harper, Reynolds 2, Adams, Kieboom). RISP_Miami 8 for 20; Washington 2 for 11.

Runners moved up_Soto. GIDP_Anderson.

DP_Washington 1 (Turner, Murphy, Adams).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Richards 3 2-3 4 2 2 7 5 87 5.24 Rucinski 1-3 0 0 0 0 0 2 3.12 Conley, W, 3-1 2 0 0 0 0 4 33 3.32 Steckenrider 1 0 0 0 1 1 16 2.95 Ziegler 1 0 0 0 0 3 14 4.60 Barraclough 1 1 0 0 1 1 14 1.37 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Reynolds 1-3 0 0 0 0 0 3 0.00 Roark, L, 3-11 4 10 4 4 3 5 102 4.76 Grace 2 3 0 0 0 1 28 3.13 Miller 1 4 2 2 0 2 24 4.01 Kintzler 1 1 0 0 0 1 17 3.82 Madson 2-3 4 4 4 2 0 32 5.46

Inherited runners-scored_Rucinski 3-0. HBP_Roark 2 (Dietrich,Dietrich). WP_Richards, Madson. PB_Realmuto (5).

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, John Tumpane; Second, Mike DiMuro; Third, Mark Wegner.

T_3:43. A_30,464 (41,313).

