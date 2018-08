Marlins 2, Nationals 1

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 5 0 2 0 0 0 .267 Harper rf 2 1 0 0 1 1 .218 Zimmerman 1b 4 0 1 0 0 1 .226 1-Mat.Reynolds pr-3b 0 0 0 0 0 0 .154 Soto lf 4 0 1 0 0 0 .314 Murphy 2b 3 0 1 1 1 1 .278 Mar.Reynolds 3b-1b 3 0 0 0 1 2 .271 Taylor cf 4 0 0 0 0 1 .235 Wieters c 2 0 0 0 0 1 .196 a-Eaton ph 1 0 0 0 0 0 .312 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Madson p 0 0 0 0 0 0 — d-Difo ph 1 0 0 0 0 1 .239 Herrera p 0 0 0 0 0 0 — Gonzalez p 2 0 0 0 0 1 .057 b-Adams ph 1 0 0 0 0 0 .286 Kieboom c 1 0 0 0 0 0 .226 Totals 33 1 5 1 3 9

Miami AB R H BI BB SO Avg. Rojas 3b 4 0 2 0 0 0 .257 Anderson rf 4 0 1 0 1 0 .283 Realmuto 1b 4 1 2 1 1 0 .311 Castro 2b 2 0 1 0 2 1 .287 Maybin cf-lf 3 0 0 0 1 0 .250 Rivera lf 2 0 1 1 0 0 .202 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — c-Dietrich ph 1 0 0 0 0 0 .282 Graves p 0 0 0 0 0 0 .000 Riddle ss 4 0 0 0 0 2 .231 Holaday c 4 0 0 0 0 0 .174 Richards p 2 0 0 0 0 2 .105 Conley p 0 0 0 0 0 0 — Sierra cf 2 1 1 0 0 0 .167 Totals 32 2 8 2 5 5

Washington 000 000 001 0—1 5 1 Miami 000 100 000 1—2 8 0

No outs when winning run scored.

a-flied out for Wieters in the 8th. b-grounded out for Gonzalez in the 8th. c-popped out for Barraclough in the 9th. d-struck out for Madson in the 10th.

1-ran for Zimmerman in the 9th.

Advertisement

E_Kieboom (2). LOB_Washington 6, Miami 10. RBIs_Murphy (17), Realmuto (51), Rivera (8). SB_Turner 2 (24), Murphy (1). SF_Rivera.

Runners left in scoring position_Washington 4 (Soto, Murphy, Taylor 2); Miami 2 (Maybin, Holaday). RISP_Washington 1 for 9; Miami 2 for 5.

GIDP_Zimmerman, Taylor, Anderson.

DP_Washington 1 (Turner, Murphy, Zimmerman); Miami 2 (Castro, Realmuto), (Rojas, Realmuto).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Gonzalez 7 3 1 1 4 4 114 3.78 Kintzler 1 2 0 0 1 0 14 3.59 Madson 1 0 0 0 0 1 9 4.54 Herrera, L, 2-2 0 3 1 0 0 0 10 1.83 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Richards 6 3 0 0 2 8 91 4.06 Conley, H, 9 2-3 0 0 0 1 0 10 3.49 Ziegler, H, 11 1-3 0 0 0 0 0 1 4.06 Steckenrider, H, 16 1 0 0 0 0 0 22 3.33 Barraclough, BS, 5-15 1 2 1 1 0 0 27 2.54 Graves, W, 1-1 1 0 0 0 0 1 11 7.84

Inherited runners-scored_Ziegler 1-0. HBP_Barraclough (Harper).

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Mike Muchlinski; Second, Angel Hernandez; Third, Chris Segal.

T_3:26. A_11,779 (36,742).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.