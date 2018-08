Marlins 2, Phillies 0

By The Associated Press

Philadelphia Miami ab r h bi ab r h bi C.Hrnan 2b 4 0 1 0 Detrich lf 4 1 1 0 Hoskins lf 4 0 2 0 Stcknrd p 0 0 0 0 O.Hrrra cf 4 0 1 0 Riddle ss 0 0 0 0 C.Sntna 1b 4 0 0 0 Bri.And rf 4 1 1 0 Franco 3b 3 0 0 0 Ralmuto c 2 0 0 0 N.Wllms rf 3 0 0 0 Bour 1b 4 0 0 0 Kingery ss 4 0 2 0 Brrclgh p 0 0 0 0 Alfaro c 3 0 1 0 S.Cstro 2b 4 0 0 1 Knapp ph 1 0 1 0 Prado 3b 3 0 2 1 Nola p 1 0 0 0 Rojas ss-1b 3 0 0 0 Altherr ph 1 0 0 0 Maybin cf 2 0 0 0 Ltr Jr. p 0 0 0 0 T.Rchrd p 2 0 0 0 A.Davis p 0 0 0 0 Ziegler p 0 0 0 0 Vlentin ph 1 0 0 0 Cooper ph-lf 1 0 0 0 Totals 33 0 8 0 Totals 29 2 4 2

Philadelphia 000 000 000—0 Miami 200 000 00x—2

E_Franco (7). DP_Miami 1. LOB_Philadelphia 9, Miami 6. 2B_Alfaro (13). SB_Maybin (7). S_Nola (6).

IP H R ER BB SO Philadelphia Nola L,12-3 6 4 2 2 1 5 Leiter Jr. 2-3 0 0 0 1 0 Davis 1 1-3 0 0 0 0 1 Miami Richards W,3-5 6 4 0 0 2 4 Ziegler H,9 1 1 0 0 0 0 Steckenrider H,13 1 1 0 0 0 1 Barraclough S,9-12 1 2 0 0 0 0

HBP_by Davis (Realmuto). WP_Davis.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Todd Tichenor; Second, Gary Cederstrom; Third, Sean Barber.

T_3:00. A_14,793 (36,742).

