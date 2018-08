Marlins 3, Rays 2

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 4 0 0 0 1 2 .151 Duffy 3b 5 0 0 0 0 0 .315 Robertson lf-ss 4 1 1 0 0 0 .260 Ramos c 4 0 1 0 0 0 .290 Hechavarria ss 2 0 0 1 0 0 .256 c-Bauers ph-lf 1 1 0 0 0 0 .253 Cron 1b 4 0 3 1 0 0 .240 Gomez rf 3 0 0 0 0 1 .200 Andriese p 0 0 0 0 0 0 — d-Wendle ph-2b 0 0 0 0 1 0 .264 Adames 2b 4 0 1 0 0 1 .225 Castillo p 0 0 0 0 0 0 — Stanek p 0 0 0 0 0 0 — Eovaldi p 2 0 0 0 0 2 .000 Smith rf 0 0 0 0 0 0 .269 b-Field ph-rf 2 0 0 0 0 1 .218 Totals 35 2 6 2 2 7

Miami AB R H BI BB SO Avg. Dietrich lf 4 0 0 0 0 0 .287 Conley p 0 0 0 0 0 0 — Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — e-Maybin ph 1 0 0 0 0 1 .229 Rucinski p 0 0 0 0 0 0 .000 Anderson rf 4 1 0 0 1 1 .285 Realmuto c 5 1 2 1 0 1 .311 Bour 1b 4 0 0 0 0 2 .230 Rivera 3b 1 0 1 1 0 0 .198 Castro 2b 4 1 4 0 0 0 .288 Riddle ss 3 0 0 0 1 0 .248 Rojas 3b-1b 4 0 3 1 0 1 .253 Brinson cf 4 0 1 0 0 1 .187 Chen p 2 0 0 0 0 1 .105 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — a-Shuck ph-lf 2 0 1 0 0 0 .198 Totals 38 3 12 3 2 8

Tampa Bay 000 100 001 0—2 6 0 Miami 010 010 000 1—3 12 1

No outs when winning run scored.

a-grounded out for Steckenrider in the 7th. b-struck out for Smith in the 8th. c-out on fielder’s choice for Hechavarria in the 9th. d-pinch hit for Andriese in the 9th. e-struck out for Barraclough in the 9th.

E_Castro (10). LOB_Tampa Bay 6, Miami 10. 2B_Ramos (11), Cron (12), Rojas (9). HR_Realmuto (11), off Eovaldi. RBIs_Hechavarria (19), Cron (39), Realmuto (36), Rojas (31), Rivera (6). SF_Hechavarria.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 1 (Adames); Miami 3 (Chen 3). RISP_Tampa Bay 1 for 5; Miami 3 for 6.

Runners moved up_Ramos. GIDP_Gomez, Riddle.

DP_Tampa Bay 1 (Adames, Cron); Miami 1 (Rojas, Castro, Bour).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi 6 8 2 2 1 5 93 3.92 Andriese 2 1 0 0 0 0 28 3.86 Castillo 1 1 0 0 0 3 21 1.69 Stanek, L, 1-2 0 2 1 1 1 0 12 2.13 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Chen 6 3 1 0 0 5 77 5.55 Steckenrider, H, 12 1 1 0 0 0 1 20 3.19 Conley, H, 6 2-3 0 0 0 1 1 12 1.50 Ziegler, H, 7 1-3 0 0 0 0 0 3 5.08 Barraclough, BS, 3-11 1 2 1 1 1 0 19 1.21 Rucinski, W, 3-1 1 0 0 0 0 0 13 3.68

Inherited runners-scored_Ziegler 1-0.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Jerry Meals; Second, Chris Segal; Third, Gabe Morales.

T_3:05. A_6,004 (36,742).

