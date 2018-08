Marlins 4, Brewers 3, 10 innings,

By The Associated Press

Milwaukee Miami ab r h bi ab r h bi Thames rf 4 1 1 0 S.Cstro 2b 5 1 2 1 Hader p 0 0 0 0 Bri.And rf 5 1 2 1 Sladino ss 1 0 0 0 Bour 1b 4 0 1 0 Cain cf 4 0 3 1 Stcknrd p 0 0 0 0 Yelich lf 5 1 2 0 Brrclgh p 0 0 0 0 Aguilar 1b 4 1 1 1 Rivera ph-3b 1 0 0 0 T.Shaw 3b 4 0 1 1 Prado 3b 5 0 2 0 B.Mller 2b 4 0 0 0 Ziegler p 0 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 Riddle ss 4 1 2 0 H.Perez ss 4 0 1 0 Cooper lf 3 0 0 0 Ta.Wllm p 0 0 0 0 Javy.Gr p 0 0 0 0 Villar 2b 0 0 0 0 Rojas 1b 1 1 1 0 Nttnghm c 4 0 2 0 Maybin cf 3 0 2 0 C.Andrs p 2 0 0 0 Holaday c 2 0 1 2 Jffress p 0 0 0 0 J.Urena p 2 0 0 0 Orf ph 1 0 0 0 Detrich lf 2 0 0 0 Broxton rf 1 0 0 0 Totals 38 3 11 3 Totals 37 4 13 4

Milwaukee 001 100 010 0—3 Miami 000 100 200 1—4

E_Aguilar (3). DP_Milwaukee 2, Miami 2. LOB_Milwaukee 9, Miami 12. 2B_Nottingham (1), S.Castro (22). 3B_Thames (2). HR_Aguilar (23), S.Castro (7), Bri.Anderson (7). SB_Cain (17), Yelich (12), Rojas (6), Maybin 2 (5). CS_H.Perez (2). SF_Holaday (2). S_Holaday (1).

IP H R ER BB SO Milwaukee Anderson 4 2-3 8 1 0 2 4 Jeffress 1 1-3 0 0 0 0 1 Hader BS,3 1 2-3 4 2 2 1 2 Williams 1 1-3 0 0 0 0 0 Knebel L,2-1 1-3 1 1 1 1 0 Miami Urena 5 2-3 7 2 2 1 4 Guerra 1 1-3 1 0 0 0 2 Steckenrider BS,2 1 2 1 1 1 1 Barraclough 1 0 0 0 0 1 Ziegler W,1-5 1 1 0 0 2 1

HBP_by Knebel (Rojas).

Umpires_Home, Brian Gorman; First, Mike Muchlinski; Second, Adrian Johnson; Third, Tripp Gibson.

Advertisement

T_3:34. A_5,996 (36,742).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.