Marlins 5, Brewers 4

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Thames rf 4 3 1 0 2 2 .253 Cain cf 5 0 2 0 1 2 .299 Yelich lf 6 1 1 1 0 3 .290 Aguilar 1b 5 0 3 3 1 1 .307 Shaw 3b 2 0 0 0 1 0 .241 Jennings p 0 0 0 0 0 0 .667 b-Miller ph 1 0 0 0 0 1 .257 Williams p 0 0 0 0 0 0 .500 Knebel p 0 0 0 0 0 0 — c-Broxton ph 1 0 0 0 0 1 .167 Lopez p 1 0 0 0 0 1 .500 Saladino ss 4 0 0 0 0 3 .262 Perez 2b 2 0 0 0 0 0 .245 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Orf 3b 2 0 0 0 1 0 .071 Nottingham c 5 0 1 0 0 3 .214 Peralta p 1 0 0 0 0 0 .000 Villar 2b 3 0 0 0 1 0 .262 Totals 42 4 8 4 7 17

Miami AB R H BI BB SO Avg. Dietrich lf 4 0 0 0 0 1 .286 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Riddle ss 2 0 0 0 0 0 .271 Anderson rf 4 1 2 0 2 1 .288 Castro 2b 5 0 1 2 0 0 .296 Bour 1b 4 1 1 1 0 2 .235 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Conley p 0 0 0 0 0 0 — d-Rivera ph-3b 1 0 0 0 0 0 .198 Prado 3b 5 1 1 0 0 2 .222 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Rojas ss-1b 5 1 1 0 0 0 .257 Maybin cf 3 0 0 0 2 1 .232 Holaday c 3 0 1 1 1 0 .180 Straily p 1 0 0 1 1 1 .150 a-Cooper ph-lf 3 1 1 0 0 2 .250 Totals 40 5 8 5 6 10

Milwaukee 101 000 020 000—4 8 1 Miami 000 301 000 001—5 8 1

One out when winning run scored.

a-struck out for Straily in the 6th. b-struck out for Jennings in the 8th. c-struck out for Knebel in the 10th. d-flied out for Conley in the 10th.

E_Shaw (9), Straily (1). LOB_Milwaukee 10, Miami 9. 2B_Thames (6), Aguilar 2 (16). 3B_Anderson (3). HR_Bour (15), off Peralta. RBIs_Yelich (41), Aguilar 3 (67), Castro 2 (36), Bour (43), Holaday (11), Straily (1). SB_Maybin (6). CS_Yelich (2), Saladino (2), Anderson (4). SF_Castro.

Runners left in scoring position_Milwaukee 6 (Yelich 2, Shaw, Saladino, Nottingham, Lopez); Miami 4 (Dietrich 4). RISP_Milwaukee 3 for 16; Miami 2 for 6.

Runners moved up_Riddle.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta 3 2-3 3 3 3 3 4 93 2.65 Barnes 2 2 1 0 1 3 36 3.50 Jennings 1 1-3 0 0 0 1 0 17 3.11 Williams 1 0 0 0 0 0 7 2.50 Knebel 1 1 0 0 0 1 18 3.38 Lopez, L, 0-1 2 1-3 2 1 1 1 2 26 3.24 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Straily 6 4 2 1 2 7 101 4.29 Ziegler, H, 8 1 1 0 0 0 0 12 4.40 Steckenrider, BS, 3-4 1 2 2 2 1 2 23 3.46 Barraclough 1 0 0 0 3 3 32 1.31 Conley 1 0 0 0 0 2 12 3.04 Hernandez, W, 1-5 2 1 0 0 1 3 33 6.28

Inherited runners-scored_Barnes 3-0, Jennings 2-0. HBP_Peralta (Holaday), Ziegler (Saladino). WP_Peralta.

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Tripp Gibson; Second, Brian Gorman; Third, Mike Muchlinski.

T_4:23. A_5,265 (36,742).

