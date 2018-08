Marlins 6, Rays 5

By The Associated Press

Miami Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Detrich lf 5 2 3 4 Krmaier cf 2 1 1 0 Rojas 1b 0 0 0 0 Cron 1b 1 0 0 1 Bri.And rf 4 1 0 0 Hchvrra ss 5 0 2 1 Ralmuto c 4 1 2 0 Bauers 1b-lf 5 0 1 0 Bour dh 4 0 0 0 Dan.Rbr 3b 5 0 0 0 S.Cstro 2b 4 0 2 0 Choi dh 3 0 0 0 Prado 3b 4 0 0 0 C.Gomez rf 2 1 1 0 Riddle ss 4 0 0 0 Wendle 2b 4 1 1 0 Cooper 1b-lf 3 1 0 0 Sucre c 4 1 0 0 Maybin cf 3 1 1 0 M.Smith lf-cf 3 1 2 3 Totals 35 6 8 4 Totals 34 5 8 5

Miami 001 000 500—6 Tampa Bay 100 000 004—5

E_Hechavarria (2), Dan.Robertson (8), Javy.Guerra (1). DP_Miami 1. LOB_Miami 5, Tampa Bay 8. 2B_Realmuto (21), Kiermaier (3), Wendle (11). 3B_M.Smith (6). HR_Dietrich 2 (13). SB_Dietrich (2), M.Smith (17). SF_Cron (4).

IP H R ER BB SO Miami Straily W,4-4 7 4 1 1 3 3 Ziegler 1 0 0 0 1 0 Guerra 1-3 1 3 2 1 0 Steckenrider H,14 1-3 2 1 1 0 0 Conley S,1-2 1-3 1 0 0 0 1 Tampa Bay Eovaldi 6 6 1 1 0 8 Castillo L,1-1 1-3 0 2 2 2 1 Milner 2-3 2 3 1 1 0 Schultz 2 0 0 0 0 5

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Jeff Nelson; Second, Andy Fletcher; Third, Laz Diaz.

T_2:54. A_13,248 (42,735).

