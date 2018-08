Mets 1, Pirates 0

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 5 0 0 0 0 1 .241 Nimmo lf 3 0 0 0 1 1 .252 Flores 1b 4 0 0 0 0 1 .262 Bautista rf 3 0 0 0 0 0 .216 McNeil 2b 3 0 0 0 0 1 .250 Jackson cf 3 0 2 0 1 0 .248 Plawecki c 4 0 1 0 0 0 .239 Guillorme 3b 4 1 1 0 0 0 .177 Wheeler p 2 0 1 1 0 0 .229 a-Conforto ph 0 0 0 0 1 0 .230 Lugo p 0 0 0 0 0 0 .091 c-Evans ph 0 0 0 0 1 0 .167 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 1 5 1 4 4

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 0 0 0 1 .255 Marte cf 4 0 1 0 0 0 .288 Polanco rf 4 0 3 0 0 1 .251 Moran 3b 3 0 0 0 1 1 .265 Freese 1b 4 0 1 0 0 0 .286 Diaz c 4 0 0 0 0 2 .286 Meadows lf 3 0 0 0 0 2 .292 Rodriguez ss 3 0 1 0 0 1 .169 Musgrove p 2 0 0 0 0 2 .200 b-Osuna ph 1 0 0 0 0 0 .176 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 0 6 0 1 10

New York 000 010 000—1 5 0 Pittsburgh 000 000 000—0 6 0

a-pinch hit for Wheeler in the 7th. b-grounded out for Musgrove in the 7th. c-walked for Lugo in the 9th.

LOB_New York 10, Pittsburgh 6. 2B_Wheeler (2). RBIs_Wheeler (4). SB_Polanco 2 (7). CS_Marte (7).

Runners left in scoring position_New York 6 (Rosario 3, McNeil, Plawecki 2); Pittsburgh 2 (Freese, Diaz). RISP_New York 0 for 6; Pittsburgh 0 for 2.

Runners moved up_Bautista, Guillorme. GIDP_Plawecki.

DP_Pittsburgh 1 (Frazier, Rodriguez, Freese).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler, W, 5-6 6 5 0 0 1 7 89 4.11 Lugo, H, 7 2 1 0 0 0 1 16 2.85 Swarzak, S, 3-4 1 0 0 0 0 2 13 6.30 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, L, 4-5 7 5 1 1 2 2 89 3.63 Rodriguez 1 0 0 0 1 0 17 2.76 Vazquez 1 0 0 0 1 2 21 3.02

HBP_Musgrove (Nimmo), Rodriguez 2 (Bautista,McNeil).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, John Tumpane; Second, Nic Lentz; Third, Mark Wegner.

T_2:44. A_23,749 (38,362).

