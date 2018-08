Mets 12, Pirates 6

By The Associated Press

New York Pittsburgh ab r h bi ab r h bi A.Rsrio ss 6 2 2 1 Luplow lf 5 1 2 1 A.Cbrra 2b 5 2 3 4 Hrrison 2b 4 1 1 2 Dr.Smth p 0 0 0 0 Feliz p 0 0 0 0 Cnforto lf 5 1 1 0 G.Plnco rf 3 1 0 0 Flores 1b 4 2 2 3 Freese 3b 2 1 1 2 Nimmo cf 2 1 1 0 J.Bell 1b 4 0 0 0 Sewald p 0 0 0 0 Crvelli c 4 0 0 0 Blevins p 0 0 0 0 S.Rdrig cf 3 0 0 0 Evans ph-2b 1 0 1 0 Mercer ss 4 1 1 0 J.Btsta rf 6 1 2 0 Kingham p 1 0 0 0 McNeil 3b 2 1 1 0 Glasnow p 1 0 0 0 Msoraco c 3 2 1 1 Rich.Rd p 0 0 0 0 Matz p 3 0 0 0 A.Frzer ph-2b 2 1 2 1 Jo.Ryes ph 1 0 0 0 dn Dkkr cf 0 0 0 1 Totals 38 12 14 10 Totals 33 6 7 6

New York 211 300 311—12 Pittsburgh 202 000 101— 6

E_Harrison (4), Freese (5), Cervelli (3), McNeil (1). DP_New York 2. LOB_New York 12, Pittsburgh 4. 2B_A.Cabrera 2 (23), Conforto (12), Nimmo (13), J.Bautista (13), Mercer (25), A.Frazier 2 (6). 3B_Luplow (1). HR_A.Cabrera (18), Flores (9), Harrison (6), Freese (6). CS_Nimmo (5). SF_Flores (6), Mesoraco (1), den Dekker (1).

IP H R ER BB SO New York Matz W,5-8 6 3 4 4 2 9 Sewald 1 2 1 1 1 1 Blevins 1 0 0 0 1 0 Smith 1 2 1 1 0 0 Pittsburgh Kingham L,5-5 3 7 6 6 4 1 Glasnow 3 0 1 0 4 1 Rodriguez 1 4 3 3 1 1 Feliz 2 3 2 2 0 1

Kingham pitched to 2 batters in the 4th

HBP_by Feliz (McNeil). WP_Rodriguez 2, Feliz.

Advertisement

Umpires_Home, John Tumpane; First, Nic Lentz; Second, Mark Wegner; Third, Dan Bellino.

T_3:05. A_21,981 (38,362).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.