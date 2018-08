Mets 3, Phillies 0

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 5 0 2 0 0 1 .264 Hoskins lf 3 0 0 0 1 0 .255 Herrera cf 4 0 1 0 0 1 .278 Santana 1b 4 0 0 0 0 1 .214 Williams rf 4 0 1 0 0 1 .253 Kingery ss 4 0 0 0 0 1 .226 Franco 3b 4 0 1 0 0 0 .274 Velasquez p 2 0 0 0 0 1 .214 a-Valentin ph 1 0 0 0 0 0 .180 Neshek p 0 0 0 0 0 0 — Arano p 0 0 0 0 0 0 — Morgan p 0 0 0 0 0 0 — Dominguez p 0 0 0 0 0 0 — c-Altherr ph 1 0 0 0 0 0 .172 Leiter Jr. p 0 0 0 0 0 0 .000 Knapp c 3 0 1 0 1 1 .226 Totals 35 0 6 0 2 7

New York AB R H BI BB SO Avg. Conforto lf 3 0 0 0 1 0 .215 Bautista rf 4 0 0 0 0 2 .209 Flores 2b 4 0 1 0 0 0 .273 Smith 1b 4 0 0 0 0 1 .186 Mesoraco c 4 0 0 0 0 1 .224 den Dekker cf 4 0 0 0 0 0 .000 Rosario ss 3 1 2 0 1 0 .246 Reyes 3b 3 1 0 0 1 0 .168 deGrom p 2 0 0 0 0 0 .077 b-Cabrera ph 0 0 0 0 1 0 .280 Familia p 0 0 0 0 0 0 — Gsellman p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Nimmo ph 1 1 1 3 0 0 .258 Totals 32 3 4 3 4 4

Philadelphia 000 000 000 0—0 6 1 New York 000 000 000 3—3 4 0

Two outs when winning run scored.

a-flied out for Velasquez in the 7th. b-pinch hit for deGrom in the 8th. c-flied out for Dominguez in the 10th. d-homered for Gsellman in the 10th.

E_Hernandez (7). LOB_Philadelphia 7, New York 4. 2B_Knapp (5), Rosario (15). HR_Nimmo (13), off Leiter Jr.. RBIs_Nimmo 3 (29). SB_Herrera (5), Rosario (5). CS_Rosario (5).

Runners left in scoring position_Philadelphia 2 (Hernandez, Kingery); New York 1 (Conforto). RISP_Philadelphia 0 for 4; New York 1 for 2.

GIDP_deGrom.

DP_Philadelphia 1 (Hernandez).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Velasquez 6 2 0 0 1 3 85 4.39 Neshek 1 0 0 0 0 0 9 0.00 Arano 2-3 0 0 0 2 0 15 2.45 Morgan 1-3 0 0 0 0 0 3 5.25 Dominguez 1 0 0 0 0 1 13 1.65 Leiter Jr., L, 0-1 2-3 2 3 3 1 0 20 4.85 New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom 8 5 0 0 1 7 113 1.68 Familia 1 0 0 0 0 0 8 3.03 Gsellman, W, 6-2 1 1 0 0 1 0 13 4.30

Inherited runners-scored_Morgan 2-0.

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Tom Hallion; Second, Jeremie Rehak; Third, Phil Cuzzi.

T_3:07. A_22,137 (41,922).

