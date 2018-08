Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through July 29 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jose Ortiz 851 154 133 123 $14,913,824 Florent Geroux 589 126 91 68 $14,563,250 Javier Castellano 598 119 116 81 $14,220,279 Irad Ortiz, Jr. 934 206 170 136 $13,570,210 John Velazquez 456 99 67 53 $10,837,992 Luis Saez 846 158 130 139 $10,769,294 Ricardo Santana, Jr. 581 120 89 88 $8,644,088 Mike Smith 149 34 25 17 $8,630,644 Manuel Franco 739 135 121 119 $8,424,123 Joel Rosario 460 76 84 67 $8,359,311 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 1114 229 202 184 $18,053,655 Bob Baffert 220 65 40 32 $14,171,662 Chad Brown 433 119 94 54 $12,656,369 Todd Pletcher 565 141 89 80 $12,285,648 Saeed bin Suroor 8 2 0 0 $10,130,000 Mark Casse 709 133 101 95 $8,663,588 Brad Cox 515 153 84 55 $8,149,060 Karl Broberg 1166 329 202 153 $5,007,816 Doug O’Neill 424 73 72 57 $4,752,054 Michael Maker 648 107 87 84 $4,642,248 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Gun Runner 1 1 0 0 $7,000,000 Thunder Snow (IRE) 1 1 0 0 $6,000,000 Justify 6 6 0 0 $3,798,000 Hawkbill 1 1 0 0 $3,600,000 West Coast 2 0 2 0 $3,600,000 Good Magic 5 2 1 1 $1,728,400 Monomoy Girl 5 5 0 0 $1,524,200 Mind Your Biscuits 3 1 2 0 $1,430,120 Gunnevera 2 0 0 1 $1,300,000 Mendelssohn 3 1 0 1 $1,236,000

U.S. Trotting Association Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 1634 328 263 217 $6,096,696 Jason Bartlett 1499 304 246 219 $5,271,618 Aaron Merriman 2510 584 448 356 $5,111,244 Jordan Stratton 1409 251 220 174 $4,840,124 Yannick Gingras 993 181 139 124 $4,358,109 George Brennan 1230 210 166 138 $3,752,024 Corey Callahan 1545 229 246 215 $3,649,497 Ronnie Wrenn Jr. 1787 440 285 232 $3,569,400 Dan Noble 1609 348 235 198 $3,415,585 David Miller 925 148 146 155 $3,347,409 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 2333 494 350 295 $8,828,215 Rene Allard 963 216 143 115 $3,496,283 Scott Di Domenico 933 153 133 117 $2,418,915 Jimmy Takter 260 62 56 33 $2,196,606 Richard Moreau 961 187 155 124 $2,016,071 Gilbert Garcia-Herrera 821 130 101 101 $1,803,827 Richard Banca 583 91 83 81 $1,709,204 Jim King Jr. 263 54 43 34 $1,533,958 Julie Miller 354 75 62 43 $1,450,236 Ake Svanstedt 258 43 41 36 $1,427,334 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Shartin N 5MP 16 12 1 0 $590,040 McWicked 7HP 8 6 1 0 $556,831 Dorsoduro Hanover 3GP 10 5 2 1 $500,359 Lather Up 3HP 8 7 0 0 $470,665 Courtly Choice 3HP 8 6 0 0 $453,615 Rockin Ron 6GP 15 5 5 2 $435,274 Bit Of A Legend N 9HP 13 4 5 2 $425,255 Crystal Fashion 3GT 8 5 3 0 $361,960 Six Pack 3HT 6 5 1 0 $359,198 Filibuster Hanover 4GP 9 5 2 0 $357,380

TENNIS Through July 29 ATP Money

1. Rafael Nadal, $6,717,922

2. Roger Federer, $5,088,440

3. Novak Djokovic, $4,330,630

4. Alexander Zverev, $3,960,259

Advertisement

5. Juan Martin del Potro, $3,407,316

6. Marin Cilic, $3,218,204

7. John Isner, $3,078,050

8. Dominic Thiem, $3,034,448

9. Kevin Anderson, $2,901,900

10. Diego Schwartzman, $1,599,342

Ranking

1. Rafael Nadal, Spain, 9310

2. Roger Federer, Switzerland, 7080

3. Alexander Zverev, Germany, 5665

4. Juan Martin del Potro, Argentina, 5395

5. Kevin Anderson, South Africa, 4655

6. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 4610

7. Marin Cilic, Croatia, 3905

8. Dominic Thiem, Austria, 3665

9. John Isner, United States, 3490

10. Novak Djokovic, Serbia, 3355

Race Standings

1. Rafael Nadal, Spain, 5760

2. Roger Federer, Switzerland, 4020

3. Alexander Zverev, Germany, 3585

4. Juan Martin del Potro, Argentina, 3380

5. Novak Djokovic, Serbia, 3355

6. Dominic Thiem, Austria, 2995

7. Marin Cilic, Croatia, 2915

8. Kevin Anderson, South Africa, 2820

9. John Isner, United States, 2470

10. Marco Cecchinato, Italy, 1631

Race to Milan (21 and under)

1. Alexander Zverev, Germany, 3,585

2. Stefanos Tsitsipas, Greee, 1,037

2. Denis Shapovalov, Canada, 910

4. Frances Tiafoe, United States, 848

5. Alex de Minaur, Australia, 713

6. Taylor Fritz, United States, 628

7. Jaume Munar, Spain, 486

8. Andrey Rublev, Russia, 485

9. Casper Ruud, Norway, 372

10. Hubert Hurkacz, Poland, 350

WTA

Money

1. Simona Halep, $5,483,511

2. Angelique Kerber, $5,067,147

3. Caroline Wozniacki, $4,015,439

4. Sloane Stephens, $2,984,221

5. Petra Kvitova, $2,762,495

6. Elina Svitolina, $2,356,254

7. Daria Kasatkina, $2,304,622

8. Jelena Ostapenko, $2,000,505

9. Naomi Osaka, $1,978,291

10. Serena Williams, $1,897,530

Ranking

1. Simona Halep, Romania, 7571

2. Caroline Wozniacki, Denmark, 6660

3. Sloane Stephens, United States, 5463

4. Angelique Kerber, Germany, 5305

5. Elina Svitolina, Ukraine, 5020

6. Caroline Garcia, France, 4680

7. Garbine Muguruza, Spain, 4620

8. Petra Kvitova, Czech Republic, 4550

9. Karolina Pliskova, Czech Republic, 4485

10. Julia Goerges, Germany, 3980

Race Standings

1. Simona Halep, Romania, 5415

2. Angelique Kerber, Germany, 4916

3. Caroline Wozniacki, Denmark, 3910

4. Petra Kvitova, Czech Republic, 3567

5. Elina Svitolina, Ukraine, 3060

6. Daria Kasatkina, Russia, 2688

7. Sloane Stephens, United States, 2673

8. Karolina Pliskova, Czech Republic, 2582

9. Garbine Muguruza, Spain, 2378

10. Julia Goerges, Germany, 2298

AUTO RACING NASCAR Monster Energy Through July 29

1. Kyle Busch, 891

2. Kevin Harvick, 843

3. Martin Truex Jr., 752

4. Joey Logano, 690

5. Clint Bowyer, 677

6. Kurt Busch, 677

7. Brad Keselowski, 644

8. Kyle Larson, 626

9. Denny Hamlin, 618

10. Ryan Blaney, 612

NASCAR Xfinity Through July 28

1. Christopher Bell, 702

2. Elliott Sadler, 686

3. Cole Custer, 684

4. Daniel Hemric, 679

5. Justin Allgaier, 650

6. Brandon Jones, 579

7. Tyler Reddick, 568

8. Ryan Truex, 532

9. Matt Tifft, 504

10. Austin Cindric, 484

NASCAR Camping World Truck Through July 28

1. Johnny Sauter, 587

2. Noah Gragson, 522

3. Grant Enfinger, 504

4. Stewart Friesen, 495

5. Brett Moffitt, 485

6. Matt Crafton, 465

7. Justin Haley, 462

8. Ben Rhodes, 456

9. Myatt Snider, 371

10. Cody Coughlin, 356

F1 Through July 29

1. Lewis Hamilton, 213

2. Sebastian Vettel, 189

3. Kimi Raikkonen, 146

4. Valtteri Bottas, 132

5. Daniel Ricciardo, 118

6. Max Verstappen, 105

7. Nico Hulkenberg, 52

8. Kevin Magnussen, 45

9. Fernando Alonso, 44

10. Sergio Perez, 30

IndyCar Through July 29

1. Scott Dixon, 494.

2. Alexander Rossi, 448.

3. Josef Newgarden, 434.

4. Will Power, 407.

5. Ryan Hunter-Reay, 399.

6. Robert Wickens, 380.

7. Simon Pagenaud, 344.

8. Graham Rahal, 335.

9. James Hinchcliffe, 328.

10. Sebastien Bourdais, 293.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.