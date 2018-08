NASCAR _ Coke Zero Sugar 400 Lineup

By The Associated Press

Friday’s qualifying; race Saturday

At Daytona International Speedway

Daytona Beach, Fla.

(Car number in parentheses)

1. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 194.045 mph

2. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 193.046

3. (2) Brad Keselowski, Ford, 192.802

4. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 192.361

Advertisement

5. (4) Kevin Harvick, Ford, 192.345

6. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 192.164

7. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 191.812

8. (34) Michael McDowell, Ford, 191.669

9. (14) Clint Bowyer, Ford, 191.445

10. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 191.298

11. (22) Joey Logano, Ford, 191.152

12. (12) Ryan Blaney, Ford, 190.981

13. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 191.209

14. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 191.140

15. (18) Kyle Busch, Toyota, 190.913

16. (62) Brendan Gaughan, Chevrolet, 190.900

17. (11) Denny Hamlin, Toyota, 190.876

18. (24) William Byron, Chevrolet, 190.868

19. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 190.832

20. (6) Trevor Bayne, Ford, 190.819

21. (38) David Ragan, Ford, 190.634

22. (43) Bubba Wallace, Chevrolet, 190.565

23. (41) Kurt Busch, Ford, 190.396

24. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 190.339

25. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 190.042

26. (10) Aric Almirola, Ford, 190.034

27. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 189.777

28. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 189.649

29. (20) Erik Jones, Toyota, 189.434

30. (21) Paul Menard, Ford, 189.203

31. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 188.336

32. (19) Daniel Suarez, Toyota, 188.001

33. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 187.371

34. (7) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 187.324

35. (96) DJ Kennington, Toyota, 186.312

36. (00) Joey Gase, Chevrolet, 185.361

37. (99) Landon Cassill, Chevrolet, 185.033

38. (72) Corey LaJoie, Chevrolet, 184.976

39. (51) Ray Black II, Chevrolet, 183.146

40. (23) JJ Yeley, Toyota, 182.730

Failed to qualify

41. (92) Timothy Peters, Ford, 181.068

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.