NASCAR Camping World Truck Gander Outdoors 150 Results

Saturday At Pocono Raceway Long Pond, Pa. Lap length: 2.5 miles Starting position in parentheses

1. (1) Kyle Busch, Toyota, 60 laps.

2. (31) Erik Jones, Toyota, 60.

3. (4) Dalton Sargeant, Chevrolet, 60.

4. (12) Stewart Friesen, Chevrolet, 60.

5. (3) Justin Haley, Chevrolet, 60.

6. (5) Grant Enfinger, Ford, 60.

7. (2) Todd Gilliland, Toyota, 60.

8. (7) Johnny Sauter, Chevrolet, 60.

9. (20) Matt Crafton, Ford, 60.

10. (6) Joe Nemechek, Chevrolet, 60.

11. (14) Ben Rhodes, Ford, 60.

12. (8) Myatt Snider, Ford, 60.

13. (9) Austin Hill, Chevrolet, 60.

14. (10) Cody Coughlin, Chevrolet, 60.

15. (11) Tanner Thorson, Chevrolet, 60.

16. (16) Jordan Anderson, Chevrolet, 60.

17. (17) Justin Fontaine, Chevrolet, 60.

18. (13) Austin Self, Chevrolet, 59.

19. (23) Josh Reaume, Chevrolet, 59.

20. (15) Bo LeMastus, Toyota, 59.

21. (19) Wendell Chavous, Chevrolet, 59.

22. (30) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 59.

23. (25) Todd Peck, Chevrolet, 59.

24. (26) BJ McLeod, Chevrolet, 59.

25. (28) Norm Benning, Chevrolet, 57.

26. (32) Brett Moffitt, Toyota, 53.

27. (29) Ray Ciccarelli, Chevrolet, Vibration, 31.

28. (21) Timmy Hill, Chevrolet, Vibration, 23.

29. (22) Camden Murphy, Chevrolet, Electrical, 17.

30. (18) Reed Sorenson, Chevrolet, Electrical, 17.

31. (24) JJ Yeley, Chevrolet, Suspension, 4.

32. (27) Bayley Currey, Chevrolet, Engine, 3.

Average Speed of Race Winner: 136.813 mph.

Time of Race: 1 hour, 5 minutes, 47 seconds.

Margin of Victory: 1.469 seconds.

Caution Flags: 2 for 8 laps.

Lead Changes: 9 among 6 drivers.

Lap Leaders: K. Busch 0; T. Gilliland 1; K. Busch 2-11; T. Gilliland 12-17; K. Busch 18-26; E. Jones 27; M. Snider 28; S. Friesen 29-32; D. Sargeant 33-36; K. Busch 37-60.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): K. Busch 3 times for 43 laps; T. Gilliland 2 times for 7 laps; D. Sargeant 1 time for 4 laps; S. Friesen 1 time for 4 laps; M. Snider 1 time for 1 lap; E. Jones 1 time for 1 lap.

